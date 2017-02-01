Аномальная погода в феврале ждет россиян

Во всех регионах России февраль начнется с аномальной погоды, рассказал директор «Гидрометцентра» РФ Роман Вильфанд в интервью «Российской газете».

«В Якутии температура выше нормы на 25 градусов. В первый день месяца температура будет от 25 до 35 градусов ниже нуля. Для этого региона — редкая «жара». Такая же погода распространиться на соседнюю Чукотку и Приморский край», — отметил он.

Более того температура выше нормы прогнозируется вообще на всей азиатской территории страны. В европейскую часть страны, особенно в северные регионы придет оттепель. А Архангельской области, например, температура приблизится к нулевой отметке.

А на юге наоборот будет холодно. В Краснодарском крае, Ставрополье от 5 до 15 градусов мороза. Еще ниже столбик термометра может опуститься в Волгоградской и Астраханской областях. Такие морозы могут нанести урон сельскохозяйственной отрасли.

В Москве в феврале стоит ожидать температуру немного выше нормы, с ночными температурами 10-12 градусов мороза и дневной температурой 5-8 градусов мороза. Сильных морозов не ожидается.