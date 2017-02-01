ХК «Югра» приглашает на домашние матчи

1 февраля ХК «Югра» начинает домашнюю серию игр — заключительную в регулярном чемпионате КХЛ. С предстоящими соперниками югорская хоккейная дружина встречалась совсем недавно на выезде. Уступив в гостях, югорчане постараются взять реванш, дать бой в родных стенах при своих болельщиках. Помимо хоккейных баталий, вы увидите яркое предматчевое шоу, а в перерывах все желающие смогут принять в конкурсах, выиграть призы от партнеров клуба. В фойе арены будут работать развлекательные площадки с ведущим. Кроме того, традиционно состоится фото и автограф-сессия с игроками ХК «Югра».

Приглашаем всех поддержать родную команду и получить незабываемые эмоции! Ждем вас на «Арене-Югра».

Наши ближайшие соперники:

1 февраля в 19:00 – «Динамо» (Рига)

3 февраля в 19:00 – «Йокерит» (Хельсинки)

5 февраля в 16:30 ––«Динамо» (Минск)