ХК «Югра» приглашает на домашние матчи
Опубликовано: 1 февраля 2017, 8:53 | Служба новостей "ЮграPRO"
1 февраля ХК «Югра» начинает домашнюю серию игр — заключительную в регулярном чемпионате КХЛ. С предстоящими соперниками югорская хоккейная дружина встречалась совсем недавно на выезде. Уступив в гостях, югорчане постараются взять реванш, дать бой в родных стенах при своих болельщиках. Помимо хоккейных баталий, вы увидите яркое предматчевое шоу, а в перерывах все желающие смогут принять в конкурсах, выиграть призы от партнеров клуба. В фойе арены будут работать развлекательные площадки с ведущим. Кроме того, традиционно состоится фото и автограф-сессия с игроками ХК «Югра».
Приглашаем всех поддержать родную команду и получить незабываемые эмоции! Ждем вас на «Арене-Югра».
Наши ближайшие соперники:
1 февраля в 19:00 – «Динамо» (Рига)
3 февраля в 19:00 – «Йокерит» (Хельсинки)
5 февраля в 16:30 ––«Динамо» (Минск)
Рубрики: Общество, Спорт, Ханты-Мансийск. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Хоккейный клуб «Югра», Югра.
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