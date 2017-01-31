Виталий Чистов направил в суд очередной иск: требует отставки бизнес-омбудсмена Югры

Не успели отгреметь «фанфары» по первому иску депутата Думы города Ханты-Мансийска, члена партии ЛДПР, Виталия Чистова к Губернатору ХМАО, как в суд поступает его очередной иск. На этот раз Чистов требует признать незаконным решение о назначении на пост бизнес-омбудсмена в ХМАО Николая Евлахова.

Как ИА «ЮграPRO» сообщало ранее, губернатор Югры подписала распоряжение о назначении Евлахова Николая Андреевича уполномоченным по защите прав предпринимателей в Ханты-Мансийском автономном округе с 5 декабря 2016 года.

Отметим, что «вакантным» кресло бизнес-омбудсмена в регионе было с сентября 2015 года в связи с уходом с этой должности Ольги Белоножкиной, которая была назначена руководителем аппарата главы ХМАО. «Выборы» бизнес-омбудсмена объявляли три раза. Две предыдущие попытки предпринимателей потерпели фиаско. Отметим, что фаворитом 2-го тура стал Виталий Чистов – именно за его кандидатуру «выборщики-предприниматели» Югры отдали большинство голосов, но видимо он не устроил «верхи».

Процедура отбора и выбор кандидатов на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей регламентирована российским законодательством и нормативно-правовыми актами губернатора ХМАО, регламентом рабочей группы, которые представлены на сайте Департамента экономразвития Югры.

В июне, после того, как по сути, не состоялся 2-й тур выборов бизнес-омбудсмена, глава региона заявила, что процедура избрания будет перезапущена, причем станет предельно открытой и публичной. «Отбор будет проходить по процедуре, максимально близкой к отбору руководителей департаментов. Остается только выверить механизм, запустить его таким образом, чтобы он максимально исключил такого рода инциденты и такой уровень недоверия к кандидатам», – отметила тогда губернатор.

Тем не менее 20 сентября в Югре был объявлен новый прием документов от желающих занять пост бизнес-омбудсмена, который продлился до 18 октября 2016 года.

«Процедуру превратили в профанацию. Губернатор пошла по пути сбора голосов, и при этом никому не объясняют, чем не подошли предыдущие кандидаты, а снова и снова назначается голосование. Складывается впечатление, что просто ждут, когда нужный человек наберет большинство голосов, то есть это не выборы, а откровенная профанация выборов. Предприниматели начинают уже не верить в эту процедуру. Еще один такой раунд – и эта должность себя дискредитирует полностью», – прокомментировал происходящее член бизнес-сообщества Сургута Леонид Тарабанов.

В бизнес-сообществе сетуют, что сам процесс назначения уполномоченного стал пустой формальностью, а фигура бизнес-омбудсмена превратилась в еще одного чиновника-функционера в структуре Правительства Югры.