Виталий Чистов направил в суд очередной иск: требует отставки бизнес-омбудсмена Югры
Опубликовано: 31 января 2017, 9:22 | Служба новостей "ЮграPRO"
Не успели отгреметь «фанфары» по первому иску депутата Думы города Ханты-Мансийска, члена партии ЛДПР, Виталия Чистова к Губернатору ХМАО, как в суд поступает его очередной иск. На этот раз Чистов требует признать незаконным решение о назначении на пост бизнес-омбудсмена в ХМАО Николая Евлахова.
Как ИА «ЮграPRO» сообщало ранее, губернатор Югры подписала распоряжение о назначении Евлахова Николая Андреевича уполномоченным по защите прав предпринимателей в Ханты-Мансийском автономном округе с 5 декабря 2016 года.
Отметим, что «вакантным» кресло бизнес-омбудсмена в регионе было с сентября 2015 года в связи с уходом с этой должности Ольги Белоножкиной, которая была назначена руководителем аппарата главы ХМАО. «Выборы» бизнес-омбудсмена объявляли три раза. Две предыдущие попытки предпринимателей потерпели фиаско. Отметим, что фаворитом 2-го тура стал Виталий Чистов – именно за его кандидатуру «выборщики-предприниматели» Югры отдали большинство голосов, но видимо он не устроил «верхи».
Процедура отбора и выбор кандидатов на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей регламентирована российским законодательством и нормативно-правовыми актами губернатора ХМАО, регламентом рабочей группы, которые представлены на сайте Департамента экономразвития Югры.
В июне, после того, как по сути, не состоялся 2-й тур выборов бизнес-омбудсмена, глава региона заявила, что процедура избрания будет перезапущена, причем станет предельно открытой и публичной. «Отбор будет проходить по процедуре, максимально близкой к отбору руководителей департаментов. Остается только выверить механизм, запустить его таким образом, чтобы он максимально исключил такого рода инциденты и такой уровень недоверия к кандидатам», – отметила тогда губернатор.
Тем не менее 20 сентября в Югре был объявлен новый прием документов от желающих занять пост бизнес-омбудсмена, который продлился до 18 октября 2016 года.
«Процедуру превратили в профанацию. Губернатор пошла по пути сбора голосов, и при этом никому не объясняют, чем не подошли предыдущие кандидаты, а снова и снова назначается голосование. Складывается впечатление, что просто ждут, когда нужный человек наберет большинство голосов, то есть это не выборы, а откровенная профанация выборов. Предприниматели начинают уже не верить в эту процедуру. Еще один такой раунд – и эта должность себя дискредитирует полностью», – прокомментировал происходящее член бизнес-сообщества Сургута Леонид Тарабанов.
В бизнес-сообществе сетуют, что сам процесс назначения уполномоченного стал пустой формальностью, а фигура бизнес-омбудсмена превратилась в еще одного чиновника-функционера в структуре Правительства Югры.
И правильно сделал. По уполномоченному все очень криво сделано было
Мы его выбрали. Не знаем почему Комарова евлахова назначила
Так напишите Путину, он ведь обещал не кошмарить бизнес!
Есть же приятные новости.долой каморову и всех казнокрадов
Если чистова адвокат аргументирует на отлично что процедура голосования была грубо нарушена — будет евлахову *пипец*
Долой чиновников!паразиты на теле тудового народа
Ну ты Игореха загнул, и это в год столетия революции в России. Чиновники, то почти все свалили за кардон. а вот народ на своей шкуре испытал все революционное счастье.
«…но видимо он не устроил «верхи». Хоть одно правильное решение верхов!
Ну конечно Чистов бы не стал плясать под их дудку!
Власти щас с судом все зарешают как надо
Читаю новостные порталы и удивляюсь количеству проколов окружных властей. Каждый день
Виталик засудит всех и до нефитяников доберется……….
Что творится? Какой-то хаос во власти. Такое впечатление, что власть ничего не контролирует и не может ни один вопрос решить тихо. Вот зачем Комарова открыто нарушая закон не назначила Чистова? Что она добилась этим? Глупая бабулька.
Давно озвучивал что в суд подаст
И что так все бьются за эту должность? звучит красиво а полномочий-то пшик у уполномоченных, рекомендательный характер, не более. Ну, успокоился бы Чистов, поработал в гордуме, хоть что-то бы сделал полезное для города (что, проблем у нас нет?)глядишь за хорошее поведение продвинули бы. Ан нет, решил попиарится, очки набрать. Бесперспективная партия, один шум от них.
Не соглашусь. Выиграл он по-честному, но назначили по безпределу. Так не делается.
И похоже это не Лдпровская тема