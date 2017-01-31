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Комментарии:

Виталий Чистов направил в суд очередной иск: требует отставки бизнес-омбудсмена Югры

Опубликовано: 31 января 2017, 9:22 | Служба новостей "ЮграPRO"

бизнес

Не успели отгреметь «фанфары» по первому иску депутата Думы города Ханты-Мансийска, члена партии ЛДПР, Виталия Чистова к Губернатору ХМАО, как в суд поступает его очередной иск. На этот раз Чистов требует признать незаконным решение о назначении на пост бизнес-омбудсмена в ХМАО Николая Евлахова.

Как ИА «ЮграPRO» сообщало ранее, губернатор Югры подписала распоряжение о назначении Евлахова Николая Андреевича уполномоченным по защите прав предпринимателей в Ханты-Мансийском автономном округе с 5 декабря 2016 года.

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Отметим, что «вакантным» кресло бизнес-омбудсмена в регионе было с сентября 2015 года в связи с уходом с этой должности Ольги Белоножкиной, которая была назначена руководителем аппарата главы ХМАО. «Выборы» бизнес-омбудсмена объявляли три раза. Две предыдущие попытки предпринимателей потерпели фиаско. Отметим, что фаворитом 2-го тура стал Виталий Чистов – именно за его кандидатуру «выборщики-предприниматели» Югры отдали большинство голосов, но видимо он не устроил «верхи».

Процедура отбора и выбор кандидатов на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей регламентирована российским законодательством и нормативно-правовыми актами губернатора ХМАО, регламентом рабочей группы, которые представлены на сайте Департамента экономразвития Югры.

В июне, после того, как по сути, не состоялся 2-й тур выборов бизнес-омбудсмена, глава региона заявила, что процедура избрания будет перезапущена, причем станет предельно открытой и публичной. «Отбор будет проходить по процедуре, максимально близкой к отбору руководителей департаментов. Остается только выверить механизм, запустить его таким образом, чтобы он максимально исключил такого рода инциденты и такой уровень недоверия к кандидатам», – отметила тогда губернатор.

Тем не менее 20 сентября в Югре был объявлен новый прием документов от желающих занять пост бизнес-омбудсмена, который продлился до 18 октября 2016 года.

«Процедуру превратили в профанацию. Губернатор пошла по пути сбора голосов, и при этом никому не объясняют, чем не подошли предыдущие кандидаты, а снова и снова назначается голосование. Складывается впечатление, что просто ждут, когда нужный человек наберет большинство голосов, то есть это не выборы, а откровенная профанация выборов. Предприниматели начинают уже не верить в эту процедуру. Еще один такой раунд – и эта должность себя дискредитирует полностью», – прокомментировал происходящее член бизнес-сообщества Сургута Леонид Тарабанов.

В бизнес-сообществе сетуют, что сам процесс назначения уполномоченного стал пустой формальностью, а фигура бизнес-омбудсмена превратилась в еще одного чиновника-функционера в структуре Правительства Югры.

Рубрики: Общество, Политика. Метки: , , , , , , .


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Комментарии

  1. Мадам:
    31 января 2017 в 09:47

    И правильно сделал. По уполномоченному все очень криво сделано было

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  2. Предприниматель:
    31 января 2017 в 09:49

    Мы его выбрали. Не знаем почему Комарова евлахова назначила

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  3. игорь.:
    31 января 2017 в 10:00

    Есть же приятные новости.долой каморову и всех казнокрадов

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  4. местный:
    31 января 2017 в 10:32

    Если чистова адвокат аргументирует на отлично что процедура голосования была грубо нарушена — будет евлахову *пипец*

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  5. игорь.:
    31 января 2017 в 10:44

    Долой чиновников!паразиты на теле тудового народа

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    • Саня:
      31 января 2017 в 13:10

      Ну ты Игореха загнул, и это в год столетия революции в России. Чиновники, то почти все свалили за кардон. а вот народ на своей шкуре испытал все революционное счастье.

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  6. !:
    31 января 2017 в 12:35

    «…но видимо он не устроил «верхи». Хоть одно правильное решение верхов!

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  7. Стас:
    31 января 2017 в 13:17

    Ну конечно Чистов бы не стал плясать под их дудку!

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  8. Рома белый:
    31 января 2017 в 15:07

    Власти щас с судом все зарешают как надо

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  9. Тропа:
    31 января 2017 в 18:09

    Читаю новостные порталы и удивляюсь количеству проколов окружных властей. Каждый день

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  10. курганец:
    31 января 2017 в 18:44

    Виталик засудит всех и до нефитяников доберется……….

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  11. Коммерс:
    31 января 2017 в 19:07

    Что творится? Какой-то хаос во власти. Такое впечатление, что власть ничего не контролирует и не может ни один вопрос решить тихо. Вот зачем Комарова открыто нарушая закон не назначила Чистова? Что она добилась этим? Глупая бабулька.

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  12. Доллар:
    31 января 2017 в 19:50

    Давно озвучивал что в суд подаст

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  13. Нил Стратоныч:
    31 января 2017 в 23:06

    И что так все бьются за эту должность? звучит красиво а полномочий-то пшик у уполномоченных, рекомендательный характер, не более. Ну, успокоился бы Чистов, поработал в гордуме, хоть что-то бы сделал полезное для города (что, проблем у нас нет?)глядишь за хорошее поведение продвинули бы. Ан нет, решил попиарится, очки набрать. Бесперспективная партия, один шум от них.

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  14. Лена:
    1 февраля 2017 в 00:08

    Не соглашусь. Выиграл он по-честному, но назначили по безпределу. Так не делается.

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  15. Лена:
    1 февраля 2017 в 00:09

    И похоже это не Лдпровская тема

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