Алекперов и Комарова подписали соглашение о сотрудничестве. В 2017 году «Лукойл» построит в Югре 36 соцобъектов

Сегодня в столице Югры президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов и губернатор Югры Наталья Комарова подписали дополнительное соглашение о сотрудничестве на 2017 год.

Средства стратегического партнера будут направлены на реализацию региональных программ, строительство и реконструкцию объектов социальной инфраструктуры городов и поселков Югры.

Так, согласно подписанному документу, в 2017 году средства компании будут вложены в 36 конкретных объектов. В том числе, в такие масштабные и знаковые, как реконструкция Дома культуры «Сибирь» в Когалыме под размещение первого в Югре филиала государственного академического Малого театра России. В Урае планируется строительство крытого катка, ремонт детского сада №5 и здания городской поликлиники. В Покачах обустроят сквер, в Белоярском районе – набережную, в поселке городского типа Междуреченский Кондинского района реконструируют Парк Победы, в городском поселении Мортка отремонтируют детский сад «Солнышко».

При финансовом участии «ЛУКОЙЛа» на базе лагеря «Окунёвские зори» и в сельском поселении Алябьевский Советского района обустроят футбольные поля с искусственным покрытием, в Октябрьском районе отремонтируют Приобскую среднюю общеобразовательную школу. В селе Варьеган и в поселке Аган Нижневартовского района построят газовые котельные, в поселке Горноправдинск Ханты-Мансийского района — водозабор с водоочистными сооружениями.

Компания окажет финансовую поддержку региональному отделению Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество», общественной организации «Спасение Югры», природному парку «Кондинские озера» им. Л.Ф. Сташкевича», хоккейному клубу «Югра», а также помощь в проведении окружных мероприятий по развитию физической культуры, детско-юношеского спорта, патриотическому и спортивному развитию молодого поколения и реализации крупномасштабных культурных проектов.

Вагит Алекперов отметил, что такое сотрудничество носит стратегический характер: «Сегодня практически все руководители компании «ЛУКОЙЛ» — это выходцы из Югры. Мы дорожим этими отношениями и тем мнением, которое о нас складывается среди людей, живущих на этой земле. Поэтому будем делать те дела, которые одобрит не только руководитель региона, но и население».