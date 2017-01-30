В Югре в 2016 году построено 48 км автомобильных дорог, а в Курганской области — 46

Сегодня, 30 января, в столице Югры на 6-м заседании окружной Думы Губернатор Югры Наталья Комарова отчиталась перед депутатами. В частности, глава региона отметила, что за 2016 год в регионе построено 48 км дорог.

«Еще один важный инфраструктурный блок — транспортная и дорожная сеть. По итогам прошлого года протяженность сети автомобильных дорог округа выросла на 48 километров. Завершено строительством и реконструировано 23 километра дорог местного значения, в том числе новый этап Сургутской объездной дороги», — отметила Наталья Комарова в своем отчете перед народными избранниками.

Для сравнения.

В 2016 году (в Курганской области) планируется построить и ввести в эксплуатацию 45,7 километров автомобильных дорог, соединив дорогами с твердым покрытием 12 сельских населенных пунктов, где проживает более 2 тысяч человек. Кроме того, отремонтировать 107 километров дорожного покрытия и 7 мостов, – проинформировал директор департамента. – Большая часть запланированных работ уже сделана, сообщает Информационно-деловой портал «Область 45».

Комментарии, как говорится, излишни.