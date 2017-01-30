Воскресенье, 5 февраля 2017 18+

Комментарии:

В Югре в 2016 году построено 48 км автомобильных дорог, а в Курганской области — 46

Опубликовано: 30 января 2017, 16:04 | Служба новостей "ЮграPRO"

дороги

Сегодня, 30 января, в столице Югры на 6-м заседании окружной Думы Губернатор Югры Наталья Комарова отчиталась перед депутатами. В частности, глава региона отметила, что за 2016 год в регионе построено 48 км дорог.

«Еще один важный инфраструктурный блок — транспортная и дорожная сеть. По итогам прошлого года протяженность сети автомобильных дорог округа выросла на 48 километров. Завершено строительством и реконструировано 23 километра дорог местного значения, в том числе новый этап Сургутской объездной дороги», — отметила Наталья Комарова в своем отчете перед народными избранниками.

Для сравнения.

В 2016 году (в Курганской области) планируется построить и ввести в эксплуатацию 45,7 километров автомобильных дорог, соединив дорогами с твердым покрытием 12 сельских населенных пунктов, где проживает более 2 тысяч человек. Кроме того, отремонтировать 107 километров дорожного покрытия и 7 мостов, – проинформировал директор департамента. – Большая часть запланированных работ уже сделана, сообщает Информационно-деловой портал «Область 45».

Комментарии, как говорится, излишни.

Рубрики: Общество, Политика, ТЭК, Ханты-Мансийск, Экономика. Метки: , , , , .


Рейтинг новости:

280
Просмотры:
4
Поделились:
4 Итого:
Ваша оценка:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Комментарии

  1. Нестор:
    30 января 2017 в 21:37

    У нас построили больше дорог, потому как и бюджет, и ВРП чуть побольше. Правильно Губернатор говорит…Зато у курганцев рака больше и нет программы про здоровье…

    Ответить
    • курганец:
      30 января 2017 в 23:23

      в Кургане земля и вода чище и люди добрей

      Ответить
    • Иван дурак:
      5 февраля 2017 в 07:07

      Не чуть, а раз в 5 больше! А то, что дороги не строят это говорит об отношении власти к народу. В ПОЛОВИНКУ это такое село рядом с Ураем заморозили строительство дороги как только уволили Александр Филипенко.

      Ответить
  2. Денис:
    31 января 2017 в 13:56

    Как-то позорненько звучит. 48 км. И это при том, что большая часть Югры вообще без дорог

    Ответить
    • Вера:
      31 января 2017 в 18:28

      Видимо, правительство считает, что пора переходить на традиционный образ жизни: Ханты пересядут на оленей, а русские на розвальни, а для них дороги не нужны.

      Ответить
      • Сергей:
        31 января 2017 в 18:34

        Если бы не Александр Васильевич Филипенко — ездили бы точно на оленях. Дай Бог ему здоровья!

  3. Стас:
    31 января 2017 в 16:47

    Скажите, где это видано ,что столько 48 км сделали дороги в Хмао? Врут, неправильную информацию ей подложили. И не стыдно воровать деньги,скажите?

    Ответить
    • Служба новостей "ЮграPRO":
      31 января 2017 в 16:53

      Уважаемый читатель, ваш комментарий отредактирован в соответствии с законодательством РФ. Обращаем ваше внимание, что редакция Информационного агентства «ЮграPRO» не может публиковать сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию, если нет доказательств, что эти сведения соответствуют действительности.

      Ответить
  4. Вова:
    31 января 2017 в 18:36

    Побыл бы Губернатором Александр Васильевич Филипенко, построили бы и железную дорогу в Ханты.

    Ответить

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

*

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


Похожие:

В Югре мужчина сломал ноги и позвоночник. Он сорвался, спускаясь с 4 этажа по простыням

Опубликовано 5 февраля 2017, 21:10

Житель Урая сломал ноги и позвоночник, пытаясь выбраться из квартиры на четвертом этаже по простыням. «Мужчина, оказавшись запертым в своей квартире, связал из нескольких простыней канат и, сбросив один конец с балкона, стал спускаться вниз с ... Читать полностью >>

Абсолютный чемпион среди оленеводов в Югре получит снегоход

Опубликовано 5 февраля 2017, 16:21

В Ханты-Мансийске с 3 по 5 марта 2017 года пройдет конкурс профессионального мастерства среди оленеводов на Кубок губернатора Югры. В конкурсе примут участие оленеводы из пяти муниципалитетов региона: Белоярского, Берёзовского, Ханты-Мансийского, Сургутского и Нижневартовского районов. Отмечается, ... Читать полностью >>

Сургутской ГРЭС-1 исполнилось 45 лет

Опубликовано 5 февраля 2017, 10:29

Накануне исполнилось 45-лет Сургутской ГРЭС-1, которая находится на четвертом месте в России по количеству вырабатываемого электричества. 4 февраля 1972 года приказом Министерства энергетики и электрификации СССР она была включена в число действующих предприятий. Для справки. Электрическая ... Читать полностью >>


Наверх ↑

Информационное агентство "UgraPro": Актуальные новости, аналитика Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Исследования, рейтинги, ренкинги, медиарейтинги ХМАО-Югры.
Публикация материалов возможна только с указанием обязательной ссылки на источник: www.ugrapro.ru
Свидетельство о регистрации СМИ: серия ИА № ФС77-44532 от 15.04.2011,
выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
ООО "Региональное рейтинговое агентство". Все права защищены © 2017



Наверх ↑

Реплики
Рейтинги
ЯМАЛPRO
ТЮМЕНЬPRO