В Югре в 2016 году построено 48 км автомобильных дорог, а в Курганской области — 46
Опубликовано: 30 января 2017, 16:04 | Служба новостей "ЮграPRO"
Сегодня, 30 января, в столице Югры на 6-м заседании окружной Думы Губернатор Югры Наталья Комарова отчиталась перед депутатами. В частности, глава региона отметила, что за 2016 год в регионе построено 48 км дорог.
«Еще один важный инфраструктурный блок — транспортная и дорожная сеть. По итогам прошлого года протяженность сети автомобильных дорог округа выросла на 48 километров. Завершено строительством и реконструировано 23 километра дорог местного значения, в том числе новый этап Сургутской объездной дороги», — отметила Наталья Комарова в своем отчете перед народными избранниками.
Для сравнения.
В 2016 году (в Курганской области) планируется построить и ввести в эксплуатацию 45,7 километров автомобильных дорог, соединив дорогами с твердым покрытием 12 сельских населенных пунктов, где проживает более 2 тысяч человек. Кроме того, отремонтировать 107 километров дорожного покрытия и 7 мостов, – проинформировал директор департамента. – Большая часть запланированных работ уже сделана, сообщает Информационно-деловой портал «Область 45».
Комментарии, как говорится, излишни.
У нас построили больше дорог, потому как и бюджет, и ВРП чуть побольше. Правильно Губернатор говорит…Зато у курганцев рака больше и нет программы про здоровье…
в Кургане земля и вода чище и люди добрей
И чиновники воруют меньше.
Не чуть, а раз в 5 больше! А то, что дороги не строят это говорит об отношении власти к народу. В ПОЛОВИНКУ это такое село рядом с Ураем заморозили строительство дороги как только уволили Александр Филипенко.
Как-то позорненько звучит. 48 км. И это при том, что большая часть Югры вообще без дорог
Видимо, правительство считает, что пора переходить на традиционный образ жизни: Ханты пересядут на оленей, а русские на розвальни, а для них дороги не нужны.
Если бы не Александр Васильевич Филипенко — ездили бы точно на оленях. Дай Бог ему здоровья!
Скажите, где это видано ,что столько 48 км сделали дороги в Хмао? Врут, неправильную информацию ей подложили. И не стыдно воровать деньги,скажите?
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Побыл бы Губернатором Александр Васильевич Филипенко, построили бы и железную дорогу в Ханты.
Это точно.