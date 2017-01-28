Югорчанке грозит тюрьма за издевательство над подростком

Полиция подозревает жительницу Нижневартовска в жестоком обращении со своей дочерью.

В Югре сразу несколько уголовных дел возбудили в отношении жительницы города, подозреваемой в совершении преступлений в отношении своей дочери 2001 года рождения.

Известно, что 36-летняя женщина нескольких месяцев била дочь и угрожала ей. Кроме того, нерадивая мамаша не заботилась о здоровье, физическом, психическом и нравственном развитии девочки, жестоко обращалась и унижала ее. Кстати, ранее женщина уже была осуждена за нанесение побоев ребенку и получила условный срок. Тогда ей смягчили приговор из-за наличия у женщины еще троих малолетних детей.

В настоящий момент возбуждены уголовные дела по трем преступлениям, а именно, побои, угроза убийством и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

Отметим, что в случае доказательства вины подозреваемой грозит реальное лишение свободы, сообщает пресс-служба УМВД России по Нижневартовску.