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В ХМАО правоохранители всерьез взялись за спецшколу. Оказалось, детей там не только били, но и насиловали

Опубликовано: 28 января 2017, 16:12 | Служба новостей "ЮграPRO"

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По обращениям родителей воспитанников КОУ «Специальная учебно-воспитательная школа № 2» в Сургуте продолжается доследственная проверка.

Как сообщалось ранее в материале  «ЮграPRO» «ЧП в скандальной спецшколе ХМАО: избит и ошпарен кипятком воспитанник», 23 января в следственный отдел по Сургуту обратилась женщина, сообщившая о причинении ее несовершеннолетнему сыну — воспитаннику школы, телесных повреждений другим несовершеннолетним воспитанником учреждения.

Кроме этого, в следственный отдел поступило заявление от другой женщины, сообщившей, что ее несовершеннолетняя дочь, также пребывающая в спецшколе, подвергалась в стенах учреждения сексуальному насилию.

В настоящее время все доводы, изложенные в заявлениях родителей, тщательно проверяются следователями СКР. Уже назначены и проводятся судебно-медицинские исследования и экспертизы, истребована и изучается служебная документация, а также записи с камер видеонаблюдения школы, опрашиваются воспитанники и работники учреждения, проводятся другие проверочные мероприятия, направленные на установление объективных данных, сообщает пресс-служба следственного управление СКР по Югре.

Рубрики: Общество, Сургут. Метки: .


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