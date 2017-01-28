В ХМАО правоохранители всерьез взялись за спецшколу. Оказалось, детей там не только били, но и насиловали

По обращениям родителей воспитанников КОУ «Специальная учебно-воспитательная школа № 2» в Сургуте продолжается доследственная проверка.

Как сообщалось ранее в материале «ЮграPRO» «ЧП в скандальной спецшколе ХМАО: избит и ошпарен кипятком воспитанник», 23 января в следственный отдел по Сургуту обратилась женщина, сообщившая о причинении ее несовершеннолетнему сыну — воспитаннику школы, телесных повреждений другим несовершеннолетним воспитанником учреждения.

Кроме этого, в следственный отдел поступило заявление от другой женщины, сообщившей, что ее несовершеннолетняя дочь, также пребывающая в спецшколе, подвергалась в стенах учреждения сексуальному насилию.

В настоящее время все доводы, изложенные в заявлениях родителей, тщательно проверяются следователями СКР. Уже назначены и проводятся судебно-медицинские исследования и экспертизы, истребована и изучается служебная документация, а также записи с камер видеонаблюдения школы, опрашиваются воспитанники и работники учреждения, проводятся другие проверочные мероприятия, направленные на установление объективных данных, сообщает пресс-служба следственного управление СКР по Югре.