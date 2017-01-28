На трассе «Тюмень — Ханты-Мансийск» Ниссан лоб в лоб столкнулся с КамАЗом. Водитель Ниссана погиб

Сегодня вечером в Югре около 17.20 на 729 километре автодороги «Тюмень — Ханты-Мансийск» водитель автомобиля «Ниссан Альмера», выехав на полосу встречного движения, допустил столкновение с автомобилем «КамАЗ» под управлением водителя 1977 года рождения. В результате ДТП погиб водитель легкового автомобиля, личность которого в настоящее время устанавливается сотрудниками полиции, сообщает пресс-служба управления МВД РФ по Югре.