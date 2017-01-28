На развитие спорта в Югре потратят 340 млн рублей
Опубликовано: 28 января 2017, 16:06 | Служба новостей "ЮграPRO"
Накануне на заседании правительства Югры было принято решение о выделении субсидии победителям конкурса в спортивном сезоне 2016-2017 годов. 340 млн рублей получат 17 спортивных организаций, осуществляющим развитие 11 видов спорта.
«Это плановая работа. Субсидии будут предоставлены 17 юридическим лицам, осуществляющим развитие 11 видов спорта на сумму 340 млн рублей. Средства получат семь игровых клубов, такие, например, как «Хоккейный клуб «Югра» и 10 общественных организаций, федераций по видам спорта: лыжных гонок, биатлона, плавания и другие», — рассказал журналистам директор окружного департамента физической культуры и спорта Игорь Губкин.
Рубрики: Спорт, Ханты-Мансийск. Метки: Игорь Губкин, новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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