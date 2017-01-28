На развитие спорта в Югре потратят 340 млн рублей

Сегодня вечером в Югре около 17.20 на 729 километре автодороги «Тюмень — Ханты-Мансийск» водитель автомобиля «Ниссан Альмера», выехав на полосу встречного движения, допустил столкновение с автомобилем «КамАЗ» под управлением водителя 1977 года рождения. В результате ДТП ... Читать полностью >>

Полиция подозревает жительницу Нижневартовска в жестоком обращении со своей дочерью. В Югре сразу несколько уголовных дел возбудили в отношении жительницы города, подозреваемой в совершении преступлений в отношении своей дочери 2001 года рождения. Известно, что 36-летняя женщина ... Читать полностью >>