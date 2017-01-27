В Югре стартует месячник по профилактике рака

С 1 по 28 февраля в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре будет проходить месячник, посвященный профилактике онкологических заболеваний.

Онкология — вторая причина смерти после сердечно-сосудистых заболеваний. Знать о факторах риска рака и мерах профилактики жизненно важно для каждого из нас.

«Разумеется, работа по профилактике рака ведется постоянно. Тематический месячник – повод акцентировать внимание общества к данной проблеме. Медицинскими работниками и сотрудниками СМИ будут прилагаться все усилия для повышения информированности югорчан по данному вопросу», — отмечает главный врач Центра медицинской профилактики Алексей Молостов. Кроме того, в медицинских организациях региона запланирована активная санитарно-просветительная работа.

«Существуют меры профилактики онкологических заболеваний, которые позволяют свести риск заболевания к минимуму, — поясняет Алексей Александрович. – Риск заболеть существенно снижается благодаря здоровому образу жизни, контролю над профессиональными вредными факторами, сокращению употребления никотина, алкоголя». Напомнить об этом каждому – главная задача месячника.