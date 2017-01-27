Воскресенье, 29 января 2017 18+

Комментарии:

В Югре стартует месячник по профилактике рака

Опубликовано: 27 января 2017, 15:27 | Служба новостей "ЮграPRO"

images

С 1 по 28 февраля в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре будет проходить месячник, посвященный профилактике онкологических заболеваний.

Онкология — вторая  причина смерти после сердечно-сосудистых заболеваний. Знать о факторах риска рака и мерах профилактики жизненно важно для каждого из нас.

«Разумеется, работа по профилактике рака ведется постоянно. Тематический месячник – повод акцентировать внимание общества к данной проблеме. Медицинскими работниками и сотрудниками СМИ будут прилагаться все усилия для повышения информированности югорчан по данному вопросу», — отмечает главный врач Центра медицинской профилактики Алексей Молостов. Кроме того, в медицинских организациях региона запланирована активная санитарно-просветительная работа.

«Существуют меры профилактики онкологических заболеваний, которые позволяют свести риск заболевания к минимуму, — поясняет Алексей Александрович. – Риск заболеть существенно снижается благодаря здоровому образу жизни, контролю над профессиональными вредными факторами, сокращению употребления никотина, алкоголя». Напомнить об этом каждому – главная задача месячника.

 

Рубрики: Общество. Метки: , , , , .


Рейтинг новости:

163
Просмотры:
3
Поделились:
2 Итого:
Ваша оценка:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

*

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


Похожие:

На трассе «Тюмень — Ханты-Мансийск» Ниссан лоб в лоб столкнулся с КамАЗом. Водитель Ниссана погиб

Опубликовано 28 января 2017, 22:42

Сегодня вечером в Югре около 17.20 на 729 километре автодороги «Тюмень — Ханты-Мансийск» водитель автомобиля «Ниссан Альмера», выехав на полосу встречного движения, допустил столкновение с автомобилем «КамАЗ» под управлением водителя 1977 года рождения. В результате ДТП ... Читать полностью >>

На развитие спорта в Югре потратят 340 млн рублей

Опубликовано 28 января 2017, 16:06

Накануне на заседании правительства Югры было принято решение о выделении субсидии победителям конкурса в спортивном сезоне 2016-2017 годов. 340 млн рублей получат 17 спортивных организаций, осуществляющим развитие 11 видов спорта. «Это плановая работа. Субсидии будут предоставлены ... Читать полностью >>

Югорчанке грозит тюрьма за издевательство над подростком

Опубликовано 28 января 2017, 15:39

Полиция подозревает жительницу Нижневартовска в жестоком обращении со своей дочерью. В Югре сразу несколько уголовных дел возбудили в отношении жительницы города, подозреваемой в совершении преступлений в отношении своей дочери 2001 года рождения. Известно, что 36-летняя женщина ... Читать полностью >>


Наверх ↑

Информационное агентство "UgraPro": Актуальные новости, аналитика Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Исследования, рейтинги, ренкинги, медиарейтинги ХМАО-Югры.
Публикация материалов возможна только с указанием обязательной ссылки на источник: www.ugrapro.ru
Свидетельство о регистрации СМИ: серия ИА № ФС77-44532 от 15.04.2011,
выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
ООО "Региональное рейтинговое агентство". Все права защищены © 2017



Наверх ↑

Реплики
Рейтинги
ЯМАЛPRO
ТЮМЕНЬPRO