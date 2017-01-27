В драке с вахтовиком в Югре погиб 19-летний юноша

Уголовное дело по факту убийства 19-летнего юноши возбудили в Пыть-Яхе.

Трагедия случилась 26 января, около одного из домов 2 микрорайона города Пыть-Ях. Драка произошла между 19-летним местным жителем и 37-летним жителем Челябинской области, работающим в ХМАО вахтовым методом. В ходе конфликта мужчина нанес юноше два ножевых ранения в область шеи, от которых молодой человек скончался на месте преступления.

Сейчас подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Югре.