Создать логотип Года здоровья предложили жителям Югры

2017 год объявлен губернатором ХМАО Натальей Комаровой Годом здоровья. В этой связи было принято решение о необходимости создания официальной символики тематического года.

Важно то, что каждый желающий может предложить свой вариант логотипа. Для этого эскизы необходимо оформить в виде заявки на участие в конкурсе http://ucitizen.ru/grants/healthlogo/.

Условия ни в чем не ограничивают участников, конкурсная работа может быть коллективной или индивидуальной. Количество вариантов логотипа – не более 3 от одного автора. Логотип должен отражать миссию, цели и задачи Года здоровья. Должен быть понятным, узнаваемым и запоминающимся, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения ХМАО.