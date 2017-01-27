Создать логотип Года здоровья предложили жителям Югры
Опубликовано: 27 января 2017, 12:56 | Служба новостей "ЮграPRO"
2017 год объявлен губернатором ХМАО Натальей Комаровой Годом здоровья. В этой связи было принято решение о необходимости создания официальной символики тематического года.
Важно то, что каждый желающий может предложить свой вариант логотипа. Для этого эскизы необходимо оформить в виде заявки на участие в конкурсе http://ucitizen.ru/grants/healthlogo/.
Условия ни в чем не ограничивают участников, конкурсная работа может быть коллективной или индивидуальной. Количество вариантов логотипа – не более 3 от одного автора. Логотип должен отражать миссию, цели и задачи Года здоровья. Должен быть понятным, узнаваемым и запоминающимся, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения ХМАО.
Рубрики: Общество. Метки: Год здоровья, Департамент здравоохранения Югры, Наталья Комарова, новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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