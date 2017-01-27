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На завтра запланирован телефонный разговор Путина с Трампом

Опубликовано: 27 января 2017, 14:00 | Служба новостей "ЮграPRO"

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На завтра 28 января запланирован телефонный разговор Владимира Путина с Дональдом Трампом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

«Если мы поладим с Россией, это замечательно. Это хорошо для России, это хорошо для нас», — отметил президент США Дональд Трамп и пообещал, что приложит все усилия для нормализации отношений двух стран.

Рубрики: Политика.


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