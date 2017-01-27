На завтра запланирован телефонный разговор Путина с Трампом
Опубликовано: 27 января 2017, 14:00 | Служба новостей "ЮграPRO"
На завтра 28 января запланирован телефонный разговор Владимира Путина с Дональдом Трампом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.
«Если мы поладим с Россией, это замечательно. Это хорошо для России, это хорошо для нас», — отметил президент США Дональд Трамп и пообещал, что приложит все усилия для нормализации отношений двух стран.
Рубрики: Политика.
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