Дональд Трамп готовится подписать приказ о снятии санкций в отношении России

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Кубок мира: в эстафете и масс-старте российские биатлонисты заняли почетное 3-е место В мужской эстафете (21 января) на 6-м этапе Кубка мира в Антхольце (Италия) наши биатлонисты заняли 3-е место. В масс-старте на этапе Кубка мира (22 января) Антон Шипулин также занимает 3-е место. Стоит отметить, что Антон ... Читать полностью >>