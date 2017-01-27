Дональд Трамп готовится подписать приказ о снятии санкций в отношении России
Опубликовано: 27 января 2017, 15:26 | Служба новостей "ЮграPRO"
Администрация президента США подготовила приказ президента о снятии санкций в отношении России. Об этом сообщает Рамблер/новости со ссылкой заявление сотрудника аналитического центра Atlantic Council Фабрис Потье.
«Администрация Трампа подготовила приказ президента о снятии санкций в отношении России. Разговор президента с Меркель и Путиным назначен на субботу», — написал Потье на своей страницей в Twitterе.
Рубрики: Страна и Мир.
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