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Дональд Трамп готовится подписать приказ о снятии санкций в отношении России

Опубликовано: 27 января 2017, 15:26 | Служба новостей "ЮграPRO"

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Администрация президента США подготовила приказ президента о снятии санкций в отношении России. Об этом сообщает Рамблер/новости со ссылкой заявление сотрудника аналитического центра Atlantic Council Фабрис Потье.

«Администрация Трампа подготовила приказ президента о снятии санкций в отношении России. Разговор президента с Меркель и Путиным назначен на субботу», — написал Потье на своей страницей в Twitterе.

Рубрики: Страна и Мир.


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