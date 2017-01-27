Депутат Думы Ряшина обратился с судебным иском к Комаровой

27 января Ханты-Мансийский районный суд принял в производство административно-исковое заявление депутата Думы города Ханты-Мансийска, члена партии ЛДПР Виталия Чистова. Административным ответчиком по делу может стать Губернатор Югры Наталья Комарова. И произошло это накануне отчета губернатора, который состоится 30 января на заседании Думы Югры, что само по себе не может быть случайным. Ход Чистова – это, скорее всего, ход на большой шахматной доске Югры, где сходятся интересы финансово-промышленных корпораций, нефтедобывающих консорциумов и частных инвесторов.

В своем заявлении Чистов перечисляет конкретные факты, свидетельствующие, по его мнению, о бездействии или неэффективной деятельности Комаровой на посту губернатора: «Объявление 2016 года годом детства в Югре не дало положительных результатов в этом направлении. Также стало известно, что прокуратура региона провела проверки деятельности детских дошкольных учреждений на территории округа. Прокурорские проверки выявили многочисленные нарушения в работе детских садов. Претензии ведомства были адресованы органам местного самоуправления и касались освоения бюджетных средств, заключения и исполнения контрактов на строительство и реконструкцию зданий детских садов. были установлены факты принятия нормативных актов, противоречащих действующему законодательству. Было выявлено свыше 302 нарушений, за ними, соответственно, следуют представления, наказания для должностных лиц, судебные иски».

У неискушенного читателя может возникнуть вопрос: Кто-такой Чистов? И что побудило его вызвать губернатора на судебный поединок?

Следует напомнить, что это — не первая попытка в Югре обращения в суд на главу региона. Так ИА«ЮграPRO» писало ранее: «В канун празднования 85-ой годовщины Югры на приятные хлопоты и радостное предвкушение праздника с «заморскими» гостями и подарками вдруг легла тень уже начавшего забываться прошлого — выборы губернатора Югры. 7 декабря 2016 года один очень наблюдательный югорчанин Н. подал исковое заявление в суд о признании выборов Главы Югры недействительными в связи с существенными нарушениями порядка избрания высшего должностного лица. Данные требования были основаны на допущенных, по его мнению, нарушениях процедуры избрания губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, нормы федерального закона № 67-ФЗ, регламентирующего процедуру проведения тайного голосования. Но тогда суд в Югре не стал рассматривать это заявление.

Анализируя итоги прошедших выборов в законодательные собрания всех уровней Югры, редакция ЮграPRO» допускает предположение, что Чистов затаил обиду на окружную власть из-за того, что перед выборами в Тюменскую областную Думу он выбыл из списка по иску Гарри Столярова из «Партии роста». Однако ходили слухи, что на самом деле снятие ЛДПРовца было в интересах «партии власти» и ее кандидата. Поговаривали, что именно Гарри Столяров действовал в интересах партии «Единая Россия», расчищая дорогу даже не себе, а единороссу Алексею Аносову. Несмотря на решение Верховного суда РФ, который подтвердил право Виталия Чистова на участие в выборах депутатов Тюменской областной думы, маятник электоральной поддержки сместился в сторону кандидата от ЕР.

Хотя в городе Максима Ряшина за Виталия Чистова проголосовало самое большое количество избирателей, результат выборов был решен большим перевесом голосов за его оппонента в Ханты-Мансийском и Сургутском районах. Тем не менее, Чистов возглавляя список ЛДПР на выборах в Думу города Ханты-Мансийска, смог сформировать достаточно большую фракцию ЛДПР в Думе столицы Югры.

Но обижается Чистов на губернатора и его команду, возможно, не только за то, что не стал депутатом областной Думы. Более серьезную психологическую травму он мог получить, когда глава региона приняла решение не назначать его уполномоченным по правам предпринимателей в Югре. Хотя Чистов прошел все необходимые процедуры, и его документы уже лежали на столе Натальи Комаровой.

Странные события происходят в столице Югры: почему-то на главу Ханты-Мансийска Максима Ряшина партия ЛДПР не «наезжает», как она это любит делать на всех направлениях и невзирая на лица, а на главу региона Наталью Комарову они почему-то решили подать в суд. Так может быть Чистов с Ряшиным достигли каких-то обоюдовыгодных договоренностей? Ведь все прекрасно понимают, что такого рода документы не могут быть инициированы одним, пусть даже очень оппозиционным депутатом. Вот почему на ум приходит мысль, что за Чистовым могут стоять очень влиятельные в Югре люди.

Отсутствие видимых конфликтов лидеров ЛДПР с главой города Ханты-Мансийска Максимом Ряшиным может являться подтверждением того, что «кулуарные договоренности» с оппозицией включали только круг интересов столичного сити-менеджера. Но вопрос, почему эти договоренности не исключили «инсинуации» оппозиции в отношении окружной власти остается открытым…

Трудно себе представить, что кто-то из рядовых депутатов города Нефтеюганска, или Сургута, или даже скандальной Думы Урая мог написать такой иск. Ведь убирать снег в городе, имея в бюджете в 3 раза больше средств, чем у Дегтярева в Нефтеюганске, конечно, проще, чем организовать процесс, сутью которого является достижение политического компромисса — значительно сложнее.

Вот как пояснил корреспонденту «ЮграPRO» Виталий Чистов логику своих действий. «Чтобы снять госпожу Комарову с должности необходимо сначала установление в судебном порядке однократного грубого нарушения ею закона, что собственно говоря, я и делаю. После чего любой гражданин может подать иск в суд о том, чтоб ее сняли с должности, если данный факт будет подтвержден судом. Либо орган, который ее назначил, то есть дума ХМАО принять решение о снятии с нее полномочий. Снижение экологической безопасности, обращение с отходами, бездействие губернатора по обеспечению исполнения указов о национальной стратегии действий в интересах детей, бездействие в части предоставления земельных участков, находящихся в государственной собственности гражданам, имеющим трех и более детей»,

Факт обращения Виталия Чистова с исковым заявлением прокомментировал его коллега по Думе Ханты-Мансийска депутат от партии «Справедливая Россия», юрист Евгений Харьков:

«Хочу напомнить, что согласно части 2 статьи 46 Конституции Российской Федерации решения и действия (или бездействие) органов государственной власти могут быть обжалованы в суд. То есть любые действия, бездействия любого ранга чиновников могут быть обжалованы в суд. Это базовый принцип демократии и цивилизованного гражданского общества. К сожалению, до подлинно справедливой и независимой судебной системы в России нам ещё далеко. Поэтому зачастую подобные иски в нарушение требований Конституции РФ суды оставляют без рассмотрения по самым различным поводам.

Думаю, следует ожидать очередного решения суда об отказе в рассмотрении иска по какому-то чисто формальному основанию. В то же время такие иски определенным образом характеризуют социальную и политическую ситуацию в Югре, а именно, что не все так благополучно в автономном округе, если раз за разом подаются подобные иски.

И еще думаю, здесь нужно не искать выгоду отдельных заинтересованных лиц, а научиться видеть общественный запрос на выражение частью населения округа своего недовольства таким способом, и главное, научиться видеть объективную сторону выявляемых недостатков.

Со своей стороны, лично я поддерживаю Виктора Чистова, потому что он проделал значительный труд по анализу результатов прокурорских проверок, который в любом случае принесёт пользу округу, хотя бы тем, что заставит власть ещё раз задуматься о необходимости улучшения жизни югорчан.»

Возможно, не стоит придавать слишком большое значение очередному «наскоку» на губернатора и попытке оппозиционных партий вывалить на него собранный компромат — это нормальная практика политической жизни, в которой не всегда побеждает здравый смысл, если на карту поставлены партийные интересы. Оно и понятно — не за горами выборы президента страны и борьба за электорат будет все ожесточённее. Но в пылу политической борьбы не следует забывать простые житейские истины: не ошибается тот, кто ничего не делает. А губернатор делает много, но не все, что, естественно, вызывает недовольство граждан.

А еще нужно учитывать «исторический фон», на котором он действует: в условиях жесткого социально-экономического кризиса, в котором оказалась наша страна в последние три года, команда Комаровой продемонстрировала достаточно высокий уровень управляемости регионом. О жизнеспособности проводимого правительством Югры курса свидетельствуют и результаты прошедших выборов в исполнительные и законодательные органы всех уровней: за партию «Единая Россия», проводившую предвыборную кампанию под лозунгом «Стабильность и развитие» проголосовало 48% избирателей Югры, что даже выше, чем на предыдущих выборах пять лет назад — в относительно спокойные, «хлебные» годы. Так что, как сказал бы Ильич, «верной дорогой идете, товарищи!»