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В Югре появятся «кибер-дружины»

Опубликовано: 26 января 2017, 8:15 | Служба новостей "ЮграPRO"

дружина

В Ханты-Мансийске состоялось заседание коллегии по подведению итогов оперативно-служебной деятельности УМВД за 2016 год, а также о поставленных задачах на 2017 год. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова участие в режиме видео конференцсвязи приняла из Сургута, где она находится с рабочей поездкой.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова отметила удовлетворительные итоги оперативно-служебной деятельности 2016 года. По ее словам, свой вклад в это внесла реализуемая в округе подпрограмма «Профилактика правонарушений». А за последние 5 лет общее количество преступлений в Югре удалось сократить на 17,5 процентов.

В рамках заседания коллегии глава региона отдельно остановилась на задачах на 2017 год, среди которых обозначила устранение и профилактику причин, способствующих возникновению правонарушений и преступлений, совершенных под действием алкоголя, поддержку народных дружин и помощь в организации кибер-дружин.

«С развитием технологий и смещением центра криминальной активности, появляются новые ниши, в которых может быть задействована общественность. В частности, в округе уже имеется опыт создания так называемых кибер-дружин, которые выявляют в сети Интернет информационные ресурсы, содержащие запрещенную к распространению информацию и в установленном порядке информируют о ней правоохранительные органы и Роскомнадзор, что значительно ускоряет реакцию системы на любые факты распространения детской порнографии, наркотиков, экстремистских материалов, пропаганды самоубийств. Это чрезвычайно важное направление работы, и такие усилия общественников надо поддержать, а еще лучше – помочь с организацией кибер-дружин», — нацелила коллег губернатор Югры.

Рубрики: Общество, Политика. Метки: , , , , , .


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Комментарии

  1. местный:
    26 января 2017 в 10:43

    Чиновник.ру правильно написал, как в детском садике — комар*вский «бережливометр», а теперь еще и «кибер-дружины»…заняться нечем что-ли?

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  2. Лунатик:
    26 января 2017 в 14:51

    теперь уу нас будет кибер жизнь и еда и дети и жены и конечно зарплата и работа и квартиры

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  3. Гражданское общество:
    28 января 2017 в 20:14

    НАЧАЛОСЬ!!! «Наркотики, парнография»… Держи карман шире! «Они только этим и будут занимаются с утра до ночи! » Казнокрады, коррупционеры, откровенные воры, захватившие власть в Стране (типа Улюкаева и Чубайса) теперь гражданским обществом займутся «по полной программе».. Воры и предатели России, чтоб вы все передохли! Мы все равно победим! Слава великой России! СМЕРТЬ ПРЕДАТЕЛЯМ!

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