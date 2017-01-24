Жители Югры смогут избавиться от недобросовестных чиновников

С начала этого года жителям региона предлагают оценить эффективность работы чиновников.

Опрос с применением IT-технологий проводится департаментом общественных и внешних связей Югры на едином официальном сайте государственных органов Ханты-Мансийского автономного округа (http://www.admhmao.ru/votes/2016/).

Своей точкой зрения может поделиться любой желающий, достигший совершеннолетия, однако придется зарегистрироваться на ресурсе, сообщает пресс-центр Правительства Югры.

С результатами опроса ознакомится специальная комиссия, а на основе их анализа разработают рекомендации и меры. Стоит отметить, что некоторые руководители органов местного самоуправления, коими будут особо недовольны югорчане, рискуют досрочно прекратить исполнение своих должностных обязанностей.

Данный опрос продлиться до 31 декабря 2017 года. Однако, первые итоги будут подведены уже в июле. Годовые – в январе 2018 года. Результаты опубликуют на едином официальном сайте государственных органов Югры и на официальных сайтах муниципальных образований автономного округа, говориться в сообщении Правительства региона.