Весной в Югре откроется спортивный зал для занятий тайским боксом

В экономической столице Югры Сургуте ООО «Нефтесервис – НОРД» возводит зал единоборств новейшего поколения, в котором подрастающее поколение будет заниматься тайским боксом и смешанными единоборствами. В данное время ведутся строительные работы. Срок сдачи объекта март-апрель 2017 года.

Инициатором идеи является президент федерации тайского бокса в городе Сургуте, генеральный директор ООО «Нефтесервис – НОРД», Геннадий Боголюбов. Его единомышленником в этом проекте также является директор спортивного комплекса «Дружба» Сургутского государственного университета Шамиль Муртазин.

«Я давно вынашивал идею строительства этого социально-значимого объекта для города. В 2015 году у нас появилась возможность строительства спортивного зала за счет нашего предприятия. Мы заключили трехстороннее соглашение и начали действовать», рассказал корреспонденту «ЮграPRO» Геннадий Боголюбов.

Также отмечается, что после того, как здание будет введено в эксплуатацию, оно будет передано на баланс Департамента государственного имущества Югры на безвозмездной основе.

«Наше предприятие является социально-ориентированным, и мы полностью уверены, что спортивный объект будет очень востребован среди горожан и станет кузницей Олимпийских чемпионов», — пояснил куратор объекта, заместитель генерального директора ООО «Нефтесервис – НОРД» Кирилл Суслов.