В Югре на месторождении нефти случилось ДТП, пострадали 2 человека

Накануне в Нефтеюганском районе на 17 километре автодороги Ефремовского месторождения ДНС-2 водитель «Шевроле Нива» съехал на встречку и столкнулся с «КамАЗом» под управлением водителям 1967 года рождения. В результате ДТП водитель «Шевроле» и его 54-летний пассажир получили телесные повреждения.

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано шесть ДТП, получили травмы семь человек, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по ХМАО.