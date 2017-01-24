В Югре на месторождении нефти случилось ДТП, пострадали 2 человека
Опубликовано: 24 января 2017, 10:19 | Служба новостей "ЮграPRO"
Накануне в Нефтеюганском районе на 17 километре автодороги Ефремовского месторождения ДНС-2 водитель «Шевроле Нива» съехал на встречку и столкнулся с «КамАЗом» под управлением водителям 1967 года рождения. В результате ДТП водитель «Шевроле» и его 54-летний пассажир получили телесные повреждения.
За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано шесть ДТП, получили травмы семь человек, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по ХМАО.
Рубрики: Нефтеюганский район, Происшествия. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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