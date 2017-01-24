В школах столицы Югры с 24 января приостановили учебный процесс

В Ханты-Мансийске межведомственная санитарно-противоэпидемическая комиссия приняла решение временно приостановить очный учебный процесс в связи с распространением гриппа и ОРВИ в городе.

На заседание Межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии Администрации города Ханты-Мансийска, под руководством заместителя Главы города Ирины Черкуновой, было принято решение о приостановлении процесса очной формы обучения в общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования города с 24 января по 30 января включительно.

«Такое решение принято, в первую очередь, с профилактической целью – для того, чтобы разобщить детские коллективы в период подъема уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом. Но обращаю особое внимание, что это не карантин. Карантин объявляется при преодолении 20% порога заболеваемости среди учащихся. Сегодня в городе ни в одном классе этот уровень не достигнут. Между тем, заболеваемость ОРВИ и гриппом в городе растет, и большинство от общего числа заболевших – дети до 17 лет, и для того чтобы не допустить критического уровня подъема заболеваемости, было принято решение о приостановлении учебного процесса в школах города и учреждениях дополнительного образования», – рассказал заведующий отделом по здравоохранению Раймир Гималов.