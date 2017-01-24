Среда, 25 января 2017 18+

Комментарии:

Тело женщины с признаками насильственной смерти обнаружено в Югре, а ее экс-супруг — в реанимации после суицида

Опубликовано: 24 января 2017, 10:56 | Служба новостей "ЮграPRO"

481d5cc7ec428fbedb754ed464fefcb1

В Радужном возбуждено уголовное дело по факту убийства женщины.

Днем 20 января в одной из квартир 5 микрорайона города Радужный было обнаружено тело 38-летней женщины с признаками насильственной смерти. В квартире также находился ее бывший супруг, на теле которого имелись ножевые ранения. По предварительным данным, мужчина пытался совершить суицид.

По этому факту возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

Сейчас мужчина находится в реанимации. Следствие будет с ним работать после улучшения состояния его здоровья и разрешения врачей.

Мотив преступления, по одной из версий: мужчина так и не смог смириться с разводом, а женщина отказывалась восстанавливать отношения с бывшим супругом, — сообщается в сообщении следственного ведомства.

В настоящее время расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по ХМАО.

Рубрики: Общество, Происшествия, Радужный. Метки: , , , .


Рейтинг новости:

256
Просмотры:
4
Поделились:
3 Итого:
Ваша оценка:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Комментарии

  1. Гость:
    24 января 2017 в 14:01

    М*азь, чтобы ты сгнил в тюрьме , чтобы ты каждый день по чуть чуть там умирал! Такого светлого человека потеряли

    Ответить

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

*

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


Похожие:

Ханты-Мансийский банк снизил процентные ставки по ипотеке

Опубликовано 24 января 2017, 12:23

С 23 января 2017 года Ханты-Мансийский банк (бренд банка «Открытие» на территории Западной Сибири) снизил процентные ставки по всем программам ипотечного кредитования. Снижение ставок составило 0,75% по программам «Квартира», «Новостройка», «Свободные метры», «Ипотека плюс», «Рефинансирование», «Квартира + ... Читать полностью >>

Жители Югры смогут избавиться от недобросовестных чиновников

Опубликовано 24 января 2017, 12:17

С начала этого года жителям региона предлагают оценить эффективность работы чиновников. Опрос с применением IT-технологий проводится департаментом общественных и внешних связей Югры на едином официальном сайте государственных органов Ханты-Мансийского автономного округа (http://www.admhmao.ru/votes/2016/). Своей точкой зрения может ... Читать полностью >>


Наверх ↑

Информационное агентство "UgraPro": Актуальные новости, аналитика Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Исследования, рейтинги, ренкинги, медиарейтинги ХМАО-Югры.
Публикация материалов возможна только с указанием обязательной ссылки на источник: www.ugrapro.ru
Свидетельство о регистрации СМИ: серия ИА № ФС77-44532 от 15.04.2011,
выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
ООО "Региональное рейтинговое агентство". Все права защищены © 2017



Наверх ↑

Реплики
Рейтинги
ЯМАЛPRO
ТЮМЕНЬPRO