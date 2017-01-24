Тело женщины с признаками насильственной смерти обнаружено в Югре, а ее экс-супруг — в реанимации после суицида

В Радужном возбуждено уголовное дело по факту убийства женщины.

Днем 20 января в одной из квартир 5 микрорайона города Радужный было обнаружено тело 38-летней женщины с признаками насильственной смерти. В квартире также находился ее бывший супруг, на теле которого имелись ножевые ранения. По предварительным данным, мужчина пытался совершить суицид.

По этому факту возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

Сейчас мужчина находится в реанимации. Следствие будет с ним работать после улучшения состояния его здоровья и разрешения врачей.

Мотив преступления, по одной из версий: мужчина так и не смог смириться с разводом, а женщина отказывалась восстанавливать отношения с бывшим супругом, — сообщается в сообщении следственного ведомства.

В настоящее время расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по ХМАО.