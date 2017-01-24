Первый замгубернатора Алексей Шипилов поддержал «опального» депутата Думы города Югорска

В городе Югорске ХМАО получил продолжение «мусорный» скандал. Сегодня, 24 января, депутата Думы города Югорска ХМАО Антона Пантина пригласили на депутатскую комиссию по этике. Алексей Шипилов первый заместитель губернатора Югры поддержал депутата Пантина и раскритиковал пресс-секретаря главы города Югорска Гузэль Аристову.

В городе Югорске ХМАО получил продолжение скандал, который начался с размещенного в социальной сети Facebook сообщения депутата городской Думы Антона Пантина о «мусорном коллапсе», возникшем в городе в праздничные дни по вине предприятия МУП «Югорскэнергогаз», которое является ответственным за сбор, вывоз и утилизацию бытовых отходов. К сообщению прилагались красноречивые фото и видеоматериалы гор из бытовых отходов во дворах домов.

Пантина в его возмущении поддержали жители Югорска: стали публиковать «виды» из собственных дворов. География — весь город. Мусор свален прямо у подъездов многоэтажек.

Антон Пантин на своей странице пояснил своим избирателям «откуда ноги растут» в сложившейся ситуации. Ответственным за сбор, вывоз и утилизацию отходов является МУП «Югорскэнергогаз». Руководит МУП второй месяц Рамиль Султанов, который, по уверениям местных жителей, является братом бывшей жены Главы города Раиса Салахова. «Югорскэнергогаз» — вечно убыточное предприятие, черная дыра для местного и окружного бюджета.

«Видимо, с целью установления жесткого контроля за всеми финансовыми «операциями» Раису Закиевичу и понадобился «свой в доску и 100% подконтрольный» бывший родственник. И результат деятельности «семейного» тандема не заставил себя долго ждать. На видео прекрасно видно, во что они превратили благополучный Югорск в самом начале Года экологии. Югорскую межрайонную прокуратуру, видимо, тоже все устраивает. Безобразие! Жители не виноваты, что им не повезло с «родственниками» главы…» — пишет депутат. Заметьте, депутат, а не чиновник, обладающей определенными полномочиями и ресурсами для их исполнения.

И как же на эту критику ответили ответственные (читай: безответственные) должностные лица? Конечно, они отбивались от обвинений как могли. Так, например, заместитель руководителя МУП «Югорскэнергогаз» Яков Гердт озвучил целый список виновных в этой «грязной истории»: это и длинные каникулы, и морозная погода (техника отказывалась работать!), и старый-престарый автопарк мусоровозов, и несознательные люди – ну, не хотят жить по мусорному графику мпредприятия, ловить «мусорку» или, как альтернатива, ехать на одну из целых двух (!) контейнерных площадок с пакетиком своего «добра» т.д. и т.п.

Но лучше всех «разъяснила» ситуацию с мусорным коллапсом пресс-секретарь главы города Югорска Гузэль Аристова, которая посоветовала корреспонденту ИА REGNUM, прибывшему на место происшествия, «лучше обратиться к людям, которые сами складируют мусор, вместо того, что относить его на специальные контейнерные площадки. Люди сами ведут себя, как свиньи».

Не нужно долго гадать, какую реакцию у жителей города чиновница вызвала этим заявлением: она лишь усилила волну народного гнева против собственной администрации и себя лично.

Оставим в стороне неразрешимые технические вопросы вывоза мусора в не самом бедном городе Югры, оставим экспертам разбираться – является ли этот «мусорный кризис» системным, как утверждает член регионального штаба ОНФ в Югре Евгений Печерица, или несистемным, как заверяют местные хозяйственники («Все — хорошо, прекрасная маркиза!…»). В этой истории гораздо более интересным является ее продолжение. Как говорится, мусор-то вывезли, но осадочек остался.

Как «ЮграPRO» сообщало ранее, в Югорске ХМАО требуют отставки Гузэли Аристовой, начальника управления информационной политики администрации города, сравнившую горожан со свиньями. На отставке Аристовой настаивал и депутат городской Думы Антон Пантин. Как считает парламентарий, сотрудница мэрии «позволила себе очень некорректное и непозволительное высказывание, сравнив жителей города Югорска, с чьих налогов она получает очень большую зарплату, со свиньями».

И вот, вопреки всякой логике и здравому смыслу, справедливая, казалось бы, критика со стороны депутата неэтичного, мягко говоря, поведения чиновницы вызвала цепную реакцию дальнейших событий с очень неоднозначным концом.

«В аппарат Думы города Югорска поступило некое обращение от коллектива «орденоносного» МУП «Югорскэнергогаз», — поясняет югорский депутат. — Так вот, кто-то из коллектива (согласитесь, что на любом предприятии можно найти активистов, которые прогибаются перед начальством или боятся попасть под сокращение, или просто идейные) написал, что, мол, им не нравится, что Пантин Антон в соцсетях портит деловую репутацию их родного предприятия. Что-то в этом духе!», — сообщает ИА REGNUM.

И вот очень оперативно, 24 января депутата Думы города Югорска ХМАО Антона Пантина пригласили на депутатскую комиссию по этике (?!). По результатам заседания, члены комиссии по этике г.Югорска настойчиво рекомендовали Антону Пантину извиниться и опубликовать в соцсетях опровержение относительно «орденоносного» МУП «Югорскэнергогаз», пообещав ему, что в этом случае вопрос не будет выноситься на заседание Думы города.

«Однако я считаю, что в первом случае искажения не было, а во втором претензии в мой адрес носят голословный характер. Извиняться не вижу смысла», — написал Антон Пантин на своей странице в Facebook.

Читаешь все это и в голове — потоком мысли и вопросы. Хороша же корпоративная этика у этих депутатов: не моргнув глазом своего сдали! А зачем еще нужны депутаты, если они не будут защищать людей, которые их избирают, от произвола или бездействия властей? И нужны ли вообще городские «думы», не имеющие реальных полномочий и давно ставшие голосующей «правой рукой» администрации? И с каких это пор правда и критика стала оскорблением, тем более высказанная во вполне корректной форме (даже в слишком корректной — Жириновского бы на них!)? И куда делась из поля зрения «возмутительница спокойствия», оскорбившая население всего города? А может быть, ради того, чтобы увести ее из-под удара и заварена вся эта «каша» с Антоном Пантиным?

Депутата Думы города Югорска неожиданно поддержал первый заместитель губернатора ХМАО Алексей Шипилов, раскритиковавший действия и слова пресс-секретаря главы города Югорска Гузэли Аристовой.

«Для каждого государственного или муниципального служащего на первом месте должны быть уважение к людям, ответственность, дисциплинированность, высокая этика — профессиональная и личная, — прокомментировал Шипилов происходящее в Югорске. — Это фундамент всей корпоративной культуры органов власти. Критические высказывания, чем бы они ни были вызваны, неприемлемы и недопустимы. Хороший управленец защищает интересы жителей, а не пытается обвинить их во всех бедах. В личной беседе с главой города такие распоряжения уже даны и, уверен, реакция последует. Неуважительное отношение к гражданам, «профессиональная грубость», неэтичность — угрозы, равнозначные по разрушительной силе взяточничеству и панибратству».

Но не тут-то было! Городским «комиссарам в кожанках», поставивших «к стенке» опального соратника, слова первого заместителя губернатора региона — не указ, они вдруг вспомнили, что они – «независимая власть». Но здесь так и напрашивается вопрос: а «независимая» от кого — от народа? от вышестоящей власти? а, может быть, от собственной совести? Понять логику местных депутатов легко: высокая власть — далеко, а своя хоть рангом и пониже, но зато вот она, рядом и от нее зависит благополучие «независимого» депутата. Вот простить эту логику — трудно.

Забудет ли электорат нанесенное ему оскорбление распоясавшейся чиновницы и неблаговидную позицию местного депутатского корпуса, подставившего своего же товарища под административный удар? Не заводить «дело» на честного депутата и на комиссиях заседать должны были они, а свой голос подать, дать принципиальную оценку действиям городской администрации в данном конкретном случае, разобраться в его причинах и на Думе «думу думать», что нужно изменить в организации такого жизненно важного для горожан дела, как уборка мусора.

Но нет, молчат депутаты Югорска, а молчание, как известно, знак согласия… Видимо им, как и администрации и иже с ней, тоже не нравится идея президента страны В.Путина о транспарентной, то бишь, прозрачной власти, какой она становится, отчасти, благодаря социальным сетям. Или вот недавно избранный президент США — не побоялся нового тренда «выносить сор из избы», общаться в сети, изучать настроение сети и… выиграл.

Может быть, и нашему электорату стоит на выборах активнее избавляться от ретроградов, накрепко прилипших к своим чиновничьим и депутатским креслам, мыслящим и управляющим по старинке, приходящим в ужас от «виртуальной реальности», в которой читатели в своих комментариях запросто могут назвать вещи своими именами: «Вот они наглые! Значит Аристовой, которая назвала жителей свиньями, они не предлагают извиниться, а тебе предложили».