Ханты-Мансийский банк снизил процентные ставки по ипотеке

С 23 января 2017 года Ханты-Мансийский банк (бренд банка «Открытие» на территории Западной Сибири) снизил процентные ставки по всем программам ипотечного кредитования.

Снижение ставок составило 0,75% по программам «Квартира», «Новостройка», «Свободные метры», «Ипотека плюс», «Рефинансирование», «Квартира + Материнский капитал», «Новостройка + Материнский капитал», «Апартаменты». Так, по программе «Квартира» на вторичном рынке можно воспользоваться ставкой от 11,7% годовых.

Минимальный первоначальный взнос должен составить не менее 20% от стоимости приобретаемой квартиры, и не менее 10% при использовании средств материнского капитала.

Кредиты предоставляются на сумму от 500 тысяч до 30 млн рублей сроком до 30 лет.

Ханты-Мансийский банк предлагает программы кредитования на приобретение готовых и строящихся квартир или апартаментов, целевой и нецелевой кредит под залог жилой недвижимости, ипотеку с использованием средств материнского капитала, а также рефинансирование ипотечных кредитов.

Преимуществом ипотечных программ Ханты-Мансийского банка являются привлекательные ставки, скорость рассмотрения заявки (1-2 рабочих дня), лояльные требования к заемщику и к предмету залога, возможность учета дополнительных доходов.

Ханты-Мансийский банк сотрудничает с широким кругом аккредитованных застройщиков и ведущих агентств недвижимости России, что позволяет ускорить процесс поиска жилья и оформления его в ипотеку.