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Губернатор ХМАО указала на недостатки при планировании строительства жилья в регионе

Опубликовано: 24 января 2017, 10:04 | Служба новостей "ЮграPRO"

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В 2016 году в Югре было введено более 800 тысяч квадратных метров жилья – предварительные данные.

В правительстве региона под председательством Натальи Комаровой состоялось заседание комиссии по вопросам обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности. На встрече также присутствовали участники Общественного совета по реализации Стратегии социально-экономического развития Югры до 2020 года и на период до 2030 года.

Итоги прошедшего года показали — ввод жилья в Югре составил более 800 тысяч квадратных метров (что составляет 100,4% от годового плана), из них более 100 тысяч — индивидуальное строительство. Стоит отметить, что это предварительные данные.

«Надеюсь, что окончательные цифры мало будут отличаться от оперативно полученных данных. При этом хочу обратить внимание на необходимость разобраться в качестве планирования и исполнения взятых муниципалитетами обязательств. Одни не выполнили собственные планы, другие вытянули общую планку индивидуальными усилиями. Чтобы уйти от такого некачественного планирования и оценки собственной потребности, необходимо предложения в план на 2017 год в каждом муниципальном образовании обсудить на общественных советах с учетом тех решений, которые каждый муниципалитет примет для создания условий развития жилищного строительства», — дала поручение губернатор.

В итоге глава региона поручила руководителям муниципальных образований округа установить личную ответственность за направление информации (отчета) о вводе жилья застройщиками в Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре для обеспечения получения достоверной информации о вводе жилья, а также организовать работу по сверке данных муниципальных образований и органов статистики по вводу жилья.

Кстати, в 2017 году число должно увеличиться, планируется построить в Югре 839 тысяч квадратных метров, сообщает Департамент общественных и внешних связей ХМАО.

Рубрики: Общество, Политика. Метки: .


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Комментарии

  1. Александр:
    24 января 2017 в 11:08

    а требуется ли столько жилья с таком качестве, как его сдают, и по такой цене?

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