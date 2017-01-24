«Дальневосточный гектар» стал доступнее! С 1 февраля теперь его можно оформить в МФЦ

Россияне, желающие получить «дальневосточный гектар», с 1 февраля теперь смогут оформить заявки в любом многофункциональном центре (МФЦ) через федеральную информационную систему «НаДальнийВосток.РФ», сообщает Минвостокразвития.

Стоит отметить, что почти 30 тыс. человек ожидают решения по ранее поданным заявкам на получение «дальневосточного гектара». Удивительно, что самым популярным является Колыма, она заняла первое место в ДВФО по количеству одобренных «дальневосточных гектаров».

«С 1 февраля «дальневосточный гектар» сможет получить любой гражданин России. Для этого создана федеральная информационная система «НаДальнийВосток.РФ». Через этот сайт без волокиты и бюрократии можно оформить заявку на получение земли. Это можно сделать у себя дома или из любой точки мира по Интернету или обратиться в МФЦ», — рассказал глава министерства Александр Галушка.

Соответствующий договор Росреестр заключил с 12 тысячами МФЦ по всей стране.

Как «ЮграPRO» сообщала ранее, федеральный закон о дальневосточном гектаре вступил в силу 1 июня 2016 года. С этой даты выбрать участок площадью 1 гектар жители Дальнего Востока могли в пилотном муниципальном образовании своего субъекта, для приморцев — это Ханкайский район. С 1 октября 2016 года приморцы могут получать земельные участки на всей территории Приморского края. С 1 февраля 2017 года земельные участки на Дальнем Востоке будут предоставляться уже всем гражданам Российской Федерации, независимо от их места жительства.