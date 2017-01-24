Алексей Добровольский: 36 тыс. рублей – годовые расходы на медицинское обслуживание одного югорчанина

С докладом о итогах работы Департамента здравоохранения региона в Правительстве Югры выступил Алексей Добровольский.

Директор Департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский отметил, что в минувшем году программа государственных гарантий медицинского обслуживания жителей Югры составила больше 59 млрд рублей. Расходы на одного жителя увеличились до 36 тысяч в год.

Кроме того, из отчета Департамента следует, что Югра, по итогам 2016 года, входит в число субъектов-лидеров РФ с наилучшими показателями по коэффициенту естественного прироста населения. Коэффициент рождаемости (число родившихся на 1000 населения) составил 15,8.

Директор Департамента в своем отчете отметил хорошие показатели по госпрограмме «Земский доктор». С 2012 по 2016 годы трудиться в ХМАО приехали 244 врача, из них 200 — в сельские больницы и 44 врача востребованных специальностей — в медицинские организации городов региона. Отметим, что в 2016 году в рамках программы «Земский доктор» выплаты по 1 миллиону рублей получили 75 врачей сельских населенных пунктов и поселков городского типа и 24 врача востребованных специальностей, приехавшие на работу в городские медучреждения автономного округа, сообщает пресс-служба правительства Югры.