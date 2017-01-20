В Югре — новое назначение: первый зам.Комаровой окружает себя красивыми девушками
Опубликовано: 20 января 2017, 14:49 | Служба новостей "ЮграPRO"
Алексей Шипилов, первый заместитель губернатора ХМАО Натальи Комаровой, курирующий идеологический блок правительства, назначил себе нового советника - им стала Галина Липатова.
Липатова до назначения работала специалистом по связям с общественностью, экс-помощница депутата окружной Думы, Алексея Андреева.
Галина Липатова подтвердила информагентству свое кадровое решение. «Я приступила к обязанностям на этой неделе. В мои обязанности будет входить решение блока задач по региональной информационной политике», — прокомментировала собеседница в разговоре.
Также сообщается, что ранее Липатова длительное время работала в команде бизнесмена-строителя Алексея Андреева в должности руководителя отдела по связям с общественностью представительства ОАО «ДСК АВТОБАН» в Сургуте. Аналогичные обязанности в Москве в то же время исполнял Алексей Шипилов, занимавший пост заместителя гендиректора компании по вопросам PR. Год назад именно Андреев рекомендовал Наталье Комаровой принять Шипилова на должность правительственного куратора внутренней политики и СМИ.
Напомним, что год назад Глава региона Наталья Комарова подписала распоряжение о назначении Алексея Викторовича Шипилова заместителем губернатора Ханты-Мансийского автономного округа. Он курирует вопросы внутренней политики, государственной гражданской службы и кадровой политики, общественных и внешних связей. Отметим, Наталья Комарова в канун Нового года повысила Алексея Шипилова до статуса — первого заместителя главы региона.
Мы по какому-то пути украинизации движемся. Экономическая деградация и примитивизация с разложением органов власти.
Странные вкусы у автора заметки. С какого боку эта девица похожа на красавицу? Или на фото просто не показаны все части тела?Особенно те, которые помогают двигать карьеру.
А вы бы свой телефончик черкнули может с вами знающие люди свяжутся и расскажут)) не факт конечно что вы пересказать потом сможете но всеж))
А ты уверен, в том, что пишешь, или по себе судишь?!!
Вполне симпотичная девушка. Что вы за люди сразу на какую-то похабщину все переводите.
Девушка не только красивая, а ещё и умная!
Алексей Владимирович дурочек вокруг себя не держит, а то что ещё и симпатичная, так это второй плюс!
А Вы откуда это знаете?
Во власти должны быть красивые девушки и это хорошо. Это не порок что красивая секретарша у начальника вот только……..
Ну что секретарь ! Сразу пошлости в голове, каждый по себе судит
Примитивно , это не красота ,а просто молодость ..,
Окружил себя «телками».