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В Югре — новое назначение: первый зам.Комаровой окружает себя красивыми девушками

Опубликовано: 20 января 2017, 14:49 | Служба новостей "ЮграPRO"

девушка

Алексей Шипилов, первый заместитель губернатора ХМАО Натальи Комаровой, курирующий идеологический блок правительства, назначил  себе нового советника - им стала Галина Липатова.

Липатова до назначения работала специалистом по связям с общественностью, экс-помощница депутата окружной Думы, Алексея Андреева.

Галина Липатова подтвердила информагентству свое кадровое решение. «Я приступила к обязанностям на этой неделе. В мои обязанности будет входить решение блока задач по региональной информационной политике», — прокомментировала собеседница в разговоре.

Также сообщается, что ранее Липатова длительное время работала в команде бизнесмена-строителя Алексея Андреева в должности руководителя отдела по связям с общественностью представительства ОАО «ДСК АВТОБАН» в Сургуте. Аналогичные обязанности в Москве в то же время исполнял Алексей Шипилов, занимавший пост заместителя гендиректора компании по вопросам PR. Год назад именно Андреев рекомендовал Наталье Комаровой принять Шипилова на должность правительственного куратора внутренней политики и СМИ.

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Напомним, что год назад Глава региона Наталья Комарова подписала распоряжение о назначении Алексея Викторовича Шипилова заместителем губернатора Ханты-Мансийского автономного округа. Он курирует вопросы внутренней политики, государственной гражданской службы и кадровой политики, общественных и внешних связей. Отметим, Наталья Комарова в канун Нового года повысила Алексея Шипилова до статуса — первого заместителя главы региона.

Рубрики: Общество, Политика, Ханты-Мансийск. Метки: , , , , .


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Комментарии

  1. Прохожий:
    20 января 2017 в 15:09

    Мы по какому-то пути украинизации движемся. Экономическая деградация и примитивизация с разложением органов власти.

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  2. Зубило:
    20 января 2017 в 16:04

    Странные вкусы у автора заметки. С какого боку эта девица похожа на красавицу? Или на фото просто не показаны все части тела?Особенно те, которые помогают двигать карьеру.

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  3. Бу:
    20 января 2017 в 17:44

    Вполне симпотичная девушка. Что вы за люди сразу на какую-то похабщину все переводите.

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  4. Елка:
    20 января 2017 в 18:13

    Девушка не только красивая, а ещё и умная!

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  5. Кадет:
    20 января 2017 в 20:52

    Алексей Владимирович дурочек вокруг себя не держит, а то что ещё и симпатичная, так это второй плюс!

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  6. Казак:
    20 января 2017 в 21:12

    Во власти должны быть красивые девушки и это хорошо. Это не порок что красивая секретарша у начальника вот только……..

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  7. Елка:
    21 января 2017 в 14:05

    Ну что секретарь ! Сразу пошлости в голове, каждый по себе судит

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  8. Петр:
    27 января 2017 в 21:54

    Примитивно , это не красота ,а просто молодость ..,

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  9. Гражданское общество:
    28 января 2017 в 20:36

    Окружил себя «телками».

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