В Югре — новое назначение: первый зам.Комаровой окружает себя красивыми девушками

Алексей Шипилов, первый заместитель губернатора ХМАО Натальи Комаровой, курирующий идеологический блок правительства, назначил себе нового советника - им стала Галина Липатова.

Липатова до назначения работала специалистом по связям с общественностью, экс-помощница депутата окружной Думы, Алексея Андреева.

Галина Липатова подтвердила информагентству свое кадровое решение. «Я приступила к обязанностям на этой неделе. В мои обязанности будет входить решение блока задач по региональной информационной политике», — прокомментировала собеседница в разговоре.

Также сообщается, что ранее Липатова длительное время работала в команде бизнесмена-строителя Алексея Андреева в должности руководителя отдела по связям с общественностью представительства ОАО «ДСК АВТОБАН» в Сургуте. Аналогичные обязанности в Москве в то же время исполнял Алексей Шипилов, занимавший пост заместителя гендиректора компании по вопросам PR. Год назад именно Андреев рекомендовал Наталье Комаровой принять Шипилова на должность правительственного куратора внутренней политики и СМИ.

Напомним, что год назад Глава региона Наталья Комарова подписала распоряжение о назначении Алексея Викторовича Шипилова заместителем губернатора Ханты-Мансийского автономного округа. Он курирует вопросы внутренней политики, государственной гражданской службы и кадровой политики, общественных и внешних связей. Отметим, Наталья Комарова в канун Нового года повысила Алексея Шипилова до статуса — первого заместителя главы региона.