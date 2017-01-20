Рейдерский захват власти в Югре

17 января в Ханты-Мансийском районном суде состоялось первое заседание по иску атамана казачьего общества «Хутор Усть-Иртышский» Станислава Гусева. Он требует признать нелегитимным избрание нового атамана Алексея Гладкова.

Поводом для противоречий между казаками стала не только власть над казачьим обществом, но и деньги. Истец утверждает, что деньги, которые казаки заработали за прошедшее лето, могут перейти новому атаману. Кроме того, в распоряжении «ЮграPRO» появилась информация о том, что один из влиятельных атаманов столицы Югры присутствовал на праздничном богослужении Рождественской ночью в головном уборе и в состоянии алкогольного опьянения, чем оскорбил чувства верующих прихожан.

«Дело в том, что было проведено собрание без участия казаков, воспользовались ситуацией искусственно созданной и осуществили, так сказать, рейдерский захват. Произошла полностью смена руководства хутора, была полная смена документов в налоговом органе, в банке и, по сути дела, общество перестало существовать со всеми его членами, которые входили в единый государственный реестр. Хотя мы регулярно встречались, проводили собрания. В наших собраниях участвовал и священнослужитель, и представитель стариков»,- рассказал корреспонденту «ЮграPRO» истец Станислав Гусев.

Казаки, не согласившиеся со сменой атамана сообщают, что документы казачьего общества долгое время удерживались неким господином Левдиным, который отказывался передавать их в распоряжение хутора. С их слов, атаман казачьего общества станицы «Ермаковская» Ханты-Мансийского района Николай Левдин решил взять власть над двумя казачьими обществами, поставив во главе «Хутора Усть-Иртышского» своего человека — Алексея Гладкова.

Однако сам Гладков отказался прокомментировать собрание, на котором его, якобы, избрали атаманом, что странно для человека, которому нечего скрывать.

«На каком основании я должен давать вам эту информацию? Я не буду давать никаких комментариев, делайте официальный запрос», — заявил Алексей Гладков на вопросы «Являетесь ли вы атаманом казачьего общества «Хутор Усть-Иртышский?», и «Когда проходил казачий круг, на котором Вы были избраны атаманом?»

Тогда корреспонденты «ЮграPRO» решили обратиться за комментарием к самому Левдину. Из телефонного разговора стало понятно, что для атамана Николая Левдина уже все решено, он абсолютно не переживает за решение суда, возможно, чувствуя за спиной чью-то весомую поддержку.

«Приказ уже — утвержденный, поэтому эта суета - лишняя, тем более, что назначать людей, несведущих в казачьих делах, я этого не понимаю. Может они просто пропиариться захотели»,- сообщил корреспонденту «ЮграPRO» Николай Левдин.

Ханты-Мансийские казаки, как приметил корреспондент, — неотделимы от христианства. Несмотря на достаточно молодой возраст истцов, в телефонных разговорах с журналистами они часто упоминали о православных службах, о священнослужителе, чье мнение, по их словам, они ценят и прислушиваются к нему. Однако, видимо, Левдин в этом пункте — исключение. Свой дерзкий характер атаман казачьего общества станицы «Ермаковская» Николай Левдин показал в храме, когда присутствовал на праздничном богослужении в Рождественскую ночь в головном уборе, в состоянии алкогольного опьянения.

«Сначала Левдин был в обычной шапке, потом надел папаху. Он был пьян – все свидетели это подтверждают: охрана, работники храма, семинаристы. Все они ему делали замечание, но он их проигнорировал в грубой форме. Такие поступки оскорбляют церковь и позорят казачество»,- сообщил корреспонденту инсайдер информационного агентства.

Источник также предоставил в «ЮграPRO» фото с камеры наблюдения храма, которое подтверждает слова инсайдера.

«Это все раздуто. Ситуация затеяна ими. Они вышли из казачьего Общества и решили затеять бузу. Теперь они даже в Обществе не состоят. На Совете атаманов они встали и вышли, Совет атаманов проигнорировали. Они сейчас — вне правового поля. Гусев тогда сказал: «я сейчас сниму с себя погоны, сдеру с себя лампасы и выйду из казачества, но я не один выйду, мы все уйдем», на что атаман сказал: «Ну, вставайте и уходите». Они встали и ушли. Гусев был поставлен на должность атамана, но не справился с этой должностью. Нас не увольняют и не принимают, у нас — добровольная общественная организация, никто никого сюда силком не гонит. Не понравилось – встал и ушел», — рассказывает Левдин.

Атаман станицы «Ермаковская» уверяет, что экс-атаман Гусев сам принял решение покинуть казачество.

«Мы в суд все документы предоставили. Это — поведение не Гусева, у него есть окружение. Он сам человек не подлый, но вот его окружение толкает. Есть у него товарищ один, Журба, по-моему, который его на это толкнул. Который со всеми все время судится. Он судился в «ЮграМегаСпортом». Куда бы он не устроился, он везде судится.

Я — не психолог, чтобы разбираться в их поведении, чтоб разбираться, кто не так посмотрел, кто кого куда послал. Я вам так скажу: они официально встали и вышли, нам больше ничего не нужно, все это стало пустым. Документы он передал сам, сам снял с себя полномочия на Совете атаманов. Они подали в суд, мы в свою очередь, предоставили в суд все необходимое документы, приказы вышестоящих начальников»,- сообщил корреспонденту «ЮграPRO» Николай Левдин.

Однако, сторону свергнутого атамана принял и начальник штаба «Хутора Усть-Иртышский»: он рассказал, что процедура снятия с должности прошла незаконно.

«У нас есть две казачьих организации: территориально одна – районная (Станица «Ермаковская»), другая — городская (Хутор «Усть-Иртышский»). Атаман станицы – Николай Левдин, атаман хутора — Станислав Гусев. Левдин для того, чтобы контролировать полностью все финансовые потоки, решил захватить оба общества, для этого поставил своего человека – Гладкова.

Левдин провел закрытое собрание, куда пригласил своих людей. На этом собрании была устроена публичная порка. Гусев тогда был под влиянием, он все равно прислушивался к Левдину как к старшему и против ничего ему не сказал. А потом мы всем хутором собрались, обсудили и поняли, что это просто захват получается. Мы все решения принимаем вместе, один человек никогда не принимает решение. Когда у Гусева потребовали отдать документы и печать, он просто повторил, что печать отдавать не будет, встал и ушел. После этого создали приказ о снятии с должности»,- комментирует ситуацию начальник штаба Александр Журба.

Взбунтовавшиеся казаки решили не сдаваться, они не согласны без боя отдавать созданное собственными силами казачье общество, куда было вложено столько стараний и времени, а также надежд на реальное возрождение добрых традиций. Тут нет места наглости и неуважения к обычаям. Неприятно и обидно, когда люди сплотились для общего дела, а кто-то со стороны пытается бездумно сломать созданное и отобрать заработанное.

«Нам стала известна ситуация после того, как мы выполнили работы по соглашениям с Росприроднадзором. Работу сделали, а деньги получат другие люди. Теперь мы в суде пытаемся добиться того, чтобы признать недействительным проведенное собрание, которое было, по сути, фиктивное.

Противоположной стороной был представлен приказ о снятии меня с должности с формулировкой «неповиновение атаману». Но я был назначен товарищем атаманом устным приказом в присутствии старейшин . Документы должны были быть переданы мне, а они находились в руках заинтересованной стороны — у Николая Левдина. Собрания проводились без ведома участников казачества, не было назначено сроков, вся процедура была проведена с нарушениями. Кроме того, решение считается нелегитимным, если не присутствует священник. Он сначала присутствовал, но потом встал и ушел с собрания. Какое может быть решение?!

Документы долгое время удерживались, их отказывались передавать в распоряжение хутора. Левдин воспользовался своим положением, так как был назначен атаманом для курирования вопросов по округу, поэтому ему легко все это удалось. Имелась печать и право подписи. Когда мы позвонили в отдел нам сказали, что атаман станицы Левдин уже предоставил готовые протоколы Круга в отдел. В отделе не могли усомниться в подлинности и проверять никто не стал, ведь документы предоставил «свой», — сетует Станислав Гусев.

Казачество сегодня – это реальная самоорганизации русского народа. Функции казачьих обществ не везде сводятся к проведению «кругов», к парадам, к «строевым смотрам» и застольям. Поверьте, есть люди, которые не только лишь на словах болеют за казачество. Они трудятся на благо общества и патриотически воспитывают подрастающее поколение. То, что казачье движение в России существует и развивается — факт неопровержимый. Сегодня молодежь активно вступает в ряды казаков с глубоким пониманием того, что эти общества живут по своим высоким, праведным законам.

Во все времена отличительными чертами казака были чувство личного достоинства, большой ответственности за судьбу Отечества, своего войска, станицы, хутора, семьи; хозяйственность, дисциплинированность, любовь к родной земле, почитание обычаев и заветов предков.

Недаром одним из наименований казачества было «православное рыцарство» и все это не должно забываться и меняться, даже претерпевая этапы развития внутри казачьих обществ. Не имеет права казачество опускаться до неправомерных захватов и превращаться в бандитов из 90-х, прикрываясь при этом бумажками и возрастом.

Этот судебный процесс будет не из простых: у каждой стороны своя правда и свои цели. За кем-то из них стоит административный ресурс, что в наше время считается серьезным аргументом, а за кем-то стоят простые люди, у которых есть надежда, что в деле казаков победит правда.

Следующее заседание по делу состоится 13 февраля. Пока не ясно, на чьей стороне правда, корреспонденты информационно-аналитического агентства «ЮграPRO» будут следить за развитием событий.