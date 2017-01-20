Рейдерский захват власти в Югре
Опубликовано: 20 января 2017, 14:22 | Служба новостей "ЮграPRO"
17 января в Ханты-Мансийском районном суде состоялось первое заседание по иску атамана казачьего общества «Хутор Усть-Иртышский» Станислава Гусева. Он требует признать нелегитимным избрание нового атамана Алексея Гладкова.
Поводом для противоречий между казаками стала не только власть над казачьим обществом, но и деньги. Истец утверждает, что деньги, которые казаки заработали за прошедшее лето, могут перейти новому атаману. Кроме того, в распоряжении «ЮграPRO» появилась информация о том, что один из влиятельных атаманов столицы Югры присутствовал на праздничном богослужении Рождественской ночью в головном уборе и в состоянии алкогольного опьянения, чем оскорбил чувства верующих прихожан.
«Дело в том, что было проведено собрание без участия казаков, воспользовались ситуацией искусственно созданной и осуществили, так сказать, рейдерский захват. Произошла полностью смена руководства хутора, была полная смена документов в налоговом органе, в банке и, по сути дела, общество перестало существовать со всеми его членами, которые входили в единый государственный реестр. Хотя мы регулярно встречались, проводили собрания. В наших собраниях участвовал и священнослужитель, и представитель стариков»,- рассказал корреспонденту «ЮграPRO» истец Станислав Гусев.
Казаки, не согласившиеся со сменой атамана сообщают, что документы казачьего общества долгое время удерживались неким господином Левдиным, который отказывался передавать их в распоряжение хутора. С их слов, атаман казачьего общества станицы «Ермаковская» Ханты-Мансийского района Николай Левдин решил взять власть над двумя казачьими обществами, поставив во главе «Хутора Усть-Иртышского» своего человека — Алексея Гладкова.
Однако сам Гладков отказался прокомментировать собрание, на котором его, якобы, избрали атаманом, что странно для человека, которому нечего скрывать.
«На каком основании я должен давать вам эту информацию? Я не буду давать никаких комментариев, делайте официальный запрос», — заявил Алексей Гладков на вопросы «Являетесь ли вы атаманом казачьего общества «Хутор Усть-Иртышский?», и «Когда проходил казачий круг, на котором Вы были избраны атаманом?»
Тогда корреспонденты «ЮграPRO» решили обратиться за комментарием к самому Левдину. Из телефонного разговора стало понятно, что для атамана Николая Левдина уже все решено, он абсолютно не переживает за решение суда, возможно, чувствуя за спиной чью-то весомую поддержку.
«Приказ уже — утвержденный, поэтому эта суета - лишняя, тем более, что назначать людей, несведущих в казачьих делах, я этого не понимаю. Может они просто пропиариться захотели»,- сообщил корреспонденту «ЮграPRO» Николай Левдин.
Ханты-Мансийские казаки, как приметил корреспондент, — неотделимы от христианства. Несмотря на достаточно молодой возраст истцов, в телефонных разговорах с журналистами они часто упоминали о православных службах, о священнослужителе, чье мнение, по их словам, они ценят и прислушиваются к нему. Однако, видимо, Левдин в этом пункте — исключение. Свой дерзкий характер атаман казачьего общества станицы «Ермаковская» Николай Левдин показал в храме, когда присутствовал на праздничном богослужении в Рождественскую ночь в головном уборе, в состоянии алкогольного опьянения.
«Сначала Левдин был в обычной шапке, потом надел папаху. Он был пьян – все свидетели это подтверждают: охрана, работники храма, семинаристы. Все они ему делали замечание, но он их проигнорировал в грубой форме. Такие поступки оскорбляют церковь и позорят казачество»,- сообщил корреспонденту инсайдер информационного агентства.
Источник также предоставил в «ЮграPRO» фото с камеры наблюдения храма, которое подтверждает слова инсайдера.
«Это все раздуто. Ситуация затеяна ими. Они вышли из казачьего Общества и решили затеять бузу. Теперь они даже в Обществе не состоят. На Совете атаманов они встали и вышли, Совет атаманов проигнорировали. Они сейчас — вне правового поля. Гусев тогда сказал: «я сейчас сниму с себя погоны, сдеру с себя лампасы и выйду из казачества, но я не один выйду, мы все уйдем», на что атаман сказал: «Ну, вставайте и уходите». Они встали и ушли. Гусев был поставлен на должность атамана, но не справился с этой должностью. Нас не увольняют и не принимают, у нас — добровольная общественная организация, никто никого сюда силком не гонит. Не понравилось – встал и ушел», — рассказывает Левдин.
Атаман станицы «Ермаковская» уверяет, что экс-атаман Гусев сам принял решение покинуть казачество.
«Мы в суд все документы предоставили. Это — поведение не Гусева, у него есть окружение. Он сам человек не подлый, но вот его окружение толкает. Есть у него товарищ один, Журба, по-моему, который его на это толкнул. Который со всеми все время судится. Он судился в «ЮграМегаСпортом». Куда бы он не устроился, он везде судится.
Я — не психолог, чтобы разбираться в их поведении, чтоб разбираться, кто не так посмотрел, кто кого куда послал. Я вам так скажу: они официально встали и вышли, нам больше ничего не нужно, все это стало пустым. Документы он передал сам, сам снял с себя полномочия на Совете атаманов. Они подали в суд, мы в свою очередь, предоставили в суд все необходимое документы, приказы вышестоящих начальников»,- сообщил корреспонденту «ЮграPRO» Николай Левдин.
Однако, сторону свергнутого атамана принял и начальник штаба «Хутора Усть-Иртышский»: он рассказал, что процедура снятия с должности прошла незаконно.
«У нас есть две казачьих организации: территориально одна – районная (Станица «Ермаковская»), другая — городская (Хутор «Усть-Иртышский»). Атаман станицы – Николай Левдин, атаман хутора — Станислав Гусев. Левдин для того, чтобы контролировать полностью все финансовые потоки, решил захватить оба общества, для этого поставил своего человека – Гладкова.
Левдин провел закрытое собрание, куда пригласил своих людей. На этом собрании была устроена публичная порка. Гусев тогда был под влиянием, он все равно прислушивался к Левдину как к старшему и против ничего ему не сказал. А потом мы всем хутором собрались, обсудили и поняли, что это просто захват получается. Мы все решения принимаем вместе, один человек никогда не принимает решение. Когда у Гусева потребовали отдать документы и печать, он просто повторил, что печать отдавать не будет, встал и ушел. После этого создали приказ о снятии с должности»,- комментирует ситуацию начальник штаба Александр Журба.
Взбунтовавшиеся казаки решили не сдаваться, они не согласны без боя отдавать созданное собственными силами казачье общество, куда было вложено столько стараний и времени, а также надежд на реальное возрождение добрых традиций. Тут нет места наглости и неуважения к обычаям. Неприятно и обидно, когда люди сплотились для общего дела, а кто-то со стороны пытается бездумно сломать созданное и отобрать заработанное.
«Нам стала известна ситуация после того, как мы выполнили работы по соглашениям с Росприроднадзором. Работу сделали, а деньги получат другие люди. Теперь мы в суде пытаемся добиться того, чтобы признать недействительным проведенное собрание, которое было, по сути, фиктивное.
Противоположной стороной был представлен приказ о снятии меня с должности с формулировкой «неповиновение атаману». Но я был назначен товарищем атаманом устным приказом в присутствии старейшин . Документы должны были быть переданы мне, а они находились в руках заинтересованной стороны — у Николая Левдина. Собрания проводились без ведома участников казачества, не было назначено сроков, вся процедура была проведена с нарушениями. Кроме того, решение считается нелегитимным, если не присутствует священник. Он сначала присутствовал, но потом встал и ушел с собрания. Какое может быть решение?!
Документы долгое время удерживались, их отказывались передавать в распоряжение хутора. Левдин воспользовался своим положением, так как был назначен атаманом для курирования вопросов по округу, поэтому ему легко все это удалось. Имелась печать и право подписи. Когда мы позвонили в отдел нам сказали, что атаман станицы Левдин уже предоставил готовые протоколы Круга в отдел. В отделе не могли усомниться в подлинности и проверять никто не стал, ведь документы предоставил «свой», — сетует Станислав Гусев.
Казачество сегодня – это реальная самоорганизации русского народа. Функции казачьих обществ не везде сводятся к проведению «кругов», к парадам, к «строевым смотрам» и застольям. Поверьте, есть люди, которые не только лишь на словах болеют за казачество. Они трудятся на благо общества и патриотически воспитывают подрастающее поколение. То, что казачье движение в России существует и развивается — факт неопровержимый. Сегодня молодежь активно вступает в ряды казаков с глубоким пониманием того, что эти общества живут по своим высоким, праведным законам.
Во все времена отличительными чертами казака были чувство личного достоинства, большой ответственности за судьбу Отечества, своего войска, станицы, хутора, семьи; хозяйственность, дисциплинированность, любовь к родной земле, почитание обычаев и заветов предков.
Недаром одним из наименований казачества было «православное рыцарство» и все это не должно забываться и меняться, даже претерпевая этапы развития внутри казачьих обществ. Не имеет права казачество опускаться до неправомерных захватов и превращаться в бандитов из 90-х, прикрываясь при этом бумажками и возрастом.
Этот судебный процесс будет не из простых: у каждой стороны своя правда и свои цели. За кем-то из них стоит административный ресурс, что в наше время считается серьезным аргументом, а за кем-то стоят простые люди, у которых есть надежда, что в деле казаков победит правда.
Следующее заседание по делу состоится 13 февраля. Пока не ясно, на чьей стороне правда, корреспонденты информационно-аналитического агентства «ЮграPRO» будут следить за развитием событий.
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Браво! Наконец-то стало видно истинное лицо этих ряженых с побрякушками! Пару лет назад гос-во перестало заигрывать с ними, перекрыло бюджетный крантик — они сразу исчезли со сцены. Сейчас денежка опять потекла — и эти оживились. Тьфу на вас!
Эти ряженые надоели сколько бюджетных денег съели с 90-х годов кто считал? Да и казаки всегда отличались вольным нравом а вы хотите порядок плетка им нужна…………
Емельян Пугачев, Кондратий Булавин, Степан Разин, Ермак Тимифеич, генерал Карбышев, Константин Недорубов — это тоже ряженые? А миллионы расстрелянных казаков во время гражданской войны — это тоже ряженные? А нынешние казаки Югры, что в свободное от работы время стоят в патруле по охране общественного порядка, участвуют в рейдах по охране лесов и объектов животного мира, проводят встречи с детьми, сборы и дозоры — тоже ряженный. А кадеты школ где есть классы с казачьим компонентом? Кадетские казачьи корпуса в полном составе? Видимо господин, что называет всех этих людей ряженными за «государственное бабло» меряет своим аршином жизни где деньги стоят на первом месте. Или ему проплатили «друзья из-за бугра» за огульное обливание грязью современных казаков России. Приглашаю прийти тогда к нам на круг да отведать на собственной шкуре за такие слова нашей «ряженной» нагайки. Слабо?!
Да он трус никто не прийдет
Константин Иосифович Недорубов родился в семье донского казака на хуторе Рубежный (ныне в составе хутора Ловягин Даниловского района Волгоградской области). Окончил начальную школу.
В 1911 году поступил на воинскую службу казаком в 15-й Донской казачий полк 14-го армейского корпуса генерала Брусилова, город Томашев территория Царства Польского, Российской империи. Участник Первой мировой войны, служил на Юго-Западном и Румынском фронтах. За время войны стал полным Георгиевским кавалером.
А Чапаев, Жуков, Буденный ….Котовский ……….их забыли вот это казаки были Герои полные кавалеры Георгия.
Уважаемый вы не знаете историю Казачества. Пугачев , Разин, Булавин боролись с Царским режимом в Российской Империи . А вот Ермак что бы не судили за грабеж решил откупится соболями перед Иваном Грозным. А Генерал Карбышев с какого боку казак тогда и Матросов , Гастелло, Космодемьянская то же казаки…….это все история а мы говорим про современных казачков засланных которые на коне сидеть не умеют и патрулируют только когда люди елки в лесу рубят на новый год. Где кони ? Где шашки? А что примеров хороших невидно они что охранники? Где гуманитарные сборы для Донбасса где воюют казаки из Югры почему их нет в Донбассе и Крыму? Так что это точно ряженные и устав казацкий не знают и не то воспитание. Вы спросите настоящих Оренбурских казаков которые выживали в снегах и морозах Югры когда их сюда ссылали в 30-е годы прошлого века вот это люди были Гордимся им а не вами клоунами…….
Слышиш ты казак! мы то как раз ездим и гуманитарку возим и воюем за народ донбасаа аты тут сидиш под юбкой жены и пишеш хочешь давай увидимся и мы тебе объяснимо мы нескрываем своих лиц даже на Донбассе нам боятся нечего и некого
Здорова дневали! Чьих будешь и от кель?
Слава богу. Из Краснодарских здесь в ханты мансийске сейчас хутор усть иртышский
Чьих будешь? Это слово оскорбительное для наc и прошу его не применять. Откель? Да местные мы из старого казацкого рода….
Ребята, знаком с казаками, сам военный в отставке. На сколько знаю казаки входят в Сибирское ВОЙСКОВОЕ казачье войско. Войсковое, значит исполнение приказа превыше всего! А вы судитесь с атаманами, пишите заявления. Это вызывает у меня только смех. На фото не увидел ни одного местного. А казаков знаю уже лет 15.
Точно атаманов ватага выбирала и жизнь а какие заявление и подаче в суд у казаков казацкий суд……Охранники а не казаки…..
На фото старейшина казаков Ханты Мансийска казачий полковник
Иван. Прежде чем кого-то оскорблять и обзывать нужно иногда в зеркало смотреться. Настоящие казаки, мужики!!! Бабы на базаре друг на дружку дурь всякую несут и ересь, так и вы соревнуетесь в словоблудии и правописании. Кто и когда пострадал и в какой мере тут вопрос спорный. Многие из наших дедов, прадедов казаков попали под карающий меч ВЧК и компартии большевиков. Но зачем этим попирать других. Вместо того, чтобы сплотиться и помогать друг другу, учить не знающих или забывших кто они- вы раздор плодите, злобу. Враги наши и нашего Отечества на это и делают ставку, посеять смуту и раздор. То, что вы гуманитарку возите и воюете, это дело хорошее и добровольное. А вешать себе медали и кричать на всю округу об этом не гоже. Мы в своё время в афгане были, и что теперь кричать нужно всем. Тут в своём «колхозе» многое переделать нужно.
Владимир, ЛЮБО!!!
Пятков ты что ли?
Да Иван, я.
Здорова вечеряли Браты Казаки! Пока не дойдет до каждого казака, кто ОН, такое мракобесие будет присутствовать в наших рядах. Не зная прошлого, традиций и уклада, мы уподобляемся КАЗАКУЯМ Российского Казачества. Храни Вас Господь Браты. Низкий поклон.Слава Богу что мы Казаки.
Да, фотография не соответствует ентой статье.
Здравия Всем!
Атамана кто избирает? — Круг т.е. казаки. Снимает кто? — круг…
Возникает вопрос : Причем тут суд ?
Куда бегут решать вопрос казаки ? Слабо казакам самим разобраться?
Как раньше в традиции такие вопросы решали?
Очнитесь!!!
Время не то да и не дают
Здорово вечерели братья казаки. Вы оказывается плохо знаете историю, откуда произошли казаки и как они раньше назывались. Да то что многие наши братья не чтут закон казачий это плохо.Для этого у нас есть свой суд казачий, кругом называется на котором все решается. И не надо сюда привлекать посторонние органы, потому что это уже не по казачески, какой то сброд получается!
Братья казаки! Хватит вам болтать как бабы на базаре. Соберите круг, пригласите старейшин, батюшку, пригласите с других станиц, хуторов,, атаманов, товарищей атаманов, начальников штабов и решите этот вопрос по казачьему закону! И не надо эту грязь выливать в интернет, что бы не видели и не читали этого другие. По вашим поступкам, нас казаков обсуждают другие и характеризуют нас. Храни вас господь.
Если Левдин плевал на церковь и на старейшину как тогда? и бить не дают!в Краснодаре мы бы его до смерти забили за не уважение к старейшина и церкви
Казаков самостоятельности лишили в 90- годы года менты подмяли их под себя. В Тюмени взорвали нескольких вольных и самостоятельных атаманов ……….теперь они под ментами и нет у них самостоятельности поставили под «ружье» превратили в охранников и нет у них традиций . Последних казаков ликвидировали в 18 веке и перевели в разряд мещан но Сургутские казаки до последнего держались и не хотели быть мещанами…….
Я так думаю, шо казаки которые попёрлись в суды жи……..кие а не на круг казачий,чинить спрос и правду матушку искать — это предатели Веры Казачьей, Рода Казачьего и Отечества. Одним словом козляки
И еще хочу добавить. Всех «казачков» вынесших из избы сор и вместе с ними писак опубликовавших статью, не зная истины произошедшего, пороть нужно нагайками на площади, как в старые времена, дабы дурь всякая и помыслы грязные в голову не лезли.
Приди и выпори
не только выпорем но …
Кто там под мы приходи ждём тебя
Здорово дневали. А куда делся совет стариков отдела???? Если тут такая непонятка то не надо было обращатся в суд а выходить на совет стариков отдела…… Все беды от незнания законов и традиций…… хотя любое казачье общество это в первую очередь юрлицо….
Левдин старейшин не слушает они ему не указ
А что вы хотели! — от лица с купленным дипломом, разжалованным еще в 1998 году, и как птица феникс возродившемся когда сумел быть «полезным» по мониторингу лесных пожаров и складыванию государевых денег в карман. А старшим начальникам таким как казачий генералЪ привалов йён очень удобен. И плевать на казаков на атаманов на начальника Главного управления казачьих войск при Президенте Российской Федерации Петра Дейнекина — признавшего Левдина самозванцем. А в бурке с папахой шастать йёр умеетЪ. Вы спросите — кто из священников и когда его последний раз исповедовал и ПРИЧАЩАЛ ХРИСТОВЫХ ТАИНСТВ.
Это правда
Всё возвращается на круги своя! Белые рубят красных, красные рубят белых. Всё это мы уже проходили в окружном казачестве. начиная с 1997 года. По ходу не чего не изменилось и время не лечит, а калечит. Там где деньги там всегда будут суды склоки между казаками. Братья служите России, Казачеству и Вере Православной не за страх, а по совести, за идею, а уж потом за блага земные. И не судите других да сами суди мы не будите. Каждый из нас сам за свои грехи будет держать ответ на суду Божьем. Лучше сходите завтра 24 января в Храмы и поставьте поминальные свечи и помолитесь за казаков и казачек. Ведь в этот день в 1919 году в России начался геноцид против казачества. Храни вас всех Господь Бог и Пресвятая Богородица! .
Да не переломиться язык: ДО КОЛЕ КАЖДЫЙ КАЗАК НЕ ПОЙМЕТ, КТО ОН! БУДУТ И КРАСНЫЕ И БЕЛЫЕ. Храни Христос Братцы.
я сам из донских собирайте круг и решайте по казачьи
Да казаки всегда свои вопросы на казачьем круге решали и все казаки имели слово так было так и будет среди истинных казаков а не среди «засланных».
Казаки у него право голоса не имеют,он с ними не щитается
За время своего атаманства он нечего не зделал для общества казаков, лишь пользовался своим положением для собственных материальных нужд. Для подтверждения сказанного предлагаю обратиться к председателю совета стариков отдела Василию Филлиповичу
Здорово вечерели братаны казаки. Хватит вам в интернете чушь городить и так уже нас за клоунов ряжаных считают. Ни когда не поверю, что Левдин пойдет против круга на котором присутствуют с других станиц, хуторов Атаманы, товарищи Атаманов, начальники штабов, старейшины и братья казаки. Значит сами, что то напортачели и скрывают, хотят оговорить человека без доказательства. Потому что на круге ни чего не скроешь. Хватит наводить смуту! Или действительно надо заговорщиков пороть!
Здарова дневали! Если не вериш позвони старейшине казаков филипычу и узнаете всю суть ситуации и почему все так получилось
А потом пороть всех и Левдина и нас если виноваты
Палыч умеет красиво расказать.в этом он всех при восходит но он не учел одно но
Тяжело братья поверить да он давно в казачестве,да он атаман в хантах, но что он зделал не чего и это факт! За такие поступки его давно пора было остановить авы все глаза закрывали может одумается но не тут то было его понесло он возомнил себя царем и что дальше? БОГ ему судья.
Здорово Вечерели! Как говорится не бойся друзей, не бойся врагов, а бойся равнодушных. Спасибо БРАТЬЯ Казаки что не оставляете без внимания. Правда польщен, это встряска пойдет на пользу всем. Что сегодня трагедия, завтра драма, а после комедия время великий лекарь. Одного прошу будьте внимательнее к своим словам, мыслям и желаниям, они начало поступков и имеют значение. Еще раз благодарствую за кометы. Слава тебе Господи что есть честное казачество на Руси!!! Любо Вам Братцы!!!