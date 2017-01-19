Житель Югры может лишиться свободы на 5 лет за изготовление охотничьих патронов

В городе Белоярский Ханты-Мансийский автономный округ 25-летний местный житель занимался незаконным изготовлением боеприпасов (охотничьих патронов). Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 223 Уголовного кодекса Российской Федерации – Незаконное изготовление оружия. Максимальное наказание предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий в ходе обследования жилища задержанного оперативниками были обнаружены и изъяты самодельные охотничьи патроны 32 калибра, которые, согласно заключению баллистической экспертизы, являются охотничьими патронами и относятся к боеприпасам, изготовленным самодельным способом. Кроме того, в квартире подозреваемого хранились предметы, с помощью которых мужчина изготовлял патроны: пыжи, многочисленные прокладки для бумажных гильз, сообщает пресс-служба управления МВД РФ по Югре.

Отметим, что задержанный уроженец деревни Нумто, ранее привлекался к уголовной ответственности.