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Житель Югры может лишиться свободы на 5 лет за изготовление охотничьих патронов

Опубликовано: 19 января 2017, 17:46 | Служба новостей "ЮграPRO"

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В городе Белоярский Ханты-Мансийский автономный округ 25-летний местный житель занимался незаконным изготовлением боеприпасов (охотничьих патронов). Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 223 Уголовного кодекса Российской Федерации – Незаконное изготовление оружия. Максимальное наказание предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий в ходе обследования жилища задержанного оперативниками были обнаружены и изъяты самодельные охотничьи патроны 32 калибра, которые, согласно заключению баллистической экспертизы, являются охотничьими патронами и относятся к боеприпасам, изготовленным самодельным способом. Кроме того, в квартире подозреваемого хранились предметы, с помощью которых мужчина изготовлял патроны: пыжи, многочисленные прокладки для бумажных гильз, сообщает пресс-служба управления МВД РФ по Югре.

Отметим, что задержанный уроженец деревни Нумто, ранее привлекался к уголовной ответственности.

Рубрики: Белоярский район, Происшествия. Метки: , , , , .


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Комментарии

  1. Охотник:
    19 января 2017 в 20:45

    Оружия при подозреваемом не обнаружено. Значит применение боеприпасов под большим вопросом.Экспертиза и следствие должны доказать , что патроны для гладкоствольного ,снаряжались
    ( изготавливались) именно этим лицом, а не его прадедом, участником Казымского восстания в тридцатые годы прошлого века.

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