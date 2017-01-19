В Югре мужчину лишили водительских прав за неадекватное поведение
Опубликовано: 19 января 2017, 10:36 | Служба новостей "ЮграPRO"
Прокуратура настояла на решении лишить права управления транспортными средствами жителя Мегиона.
Стало известно, что житель Мегиона, которым заинтересовалась прокуратура, получил права еще в 2014 году. Однако, по заключению врача психиатра — нарколога установлено, что он страдает психическим расстройством, а именно, расстройство поведения, которое, в свою очередь, связано с употреблением психоактивных веществ.
Выяснилось, что с подобным видом заболевания по медицинским показаниям мужчина не может управлять автомобилем, так как не контролирует свои действия.
В итоге прокурор подал иск о прекращении действия права на управление транспортными средствами. Суд согласился с доводами прокурора, сообщает пресс-служба прокуратуры Югры.
Рубрики: Мегион, Общество. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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