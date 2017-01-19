В Югре «Десятка» столкнулась с «Крузаком», пострадали 3 человека
Опубликовано: 19 января 2017, 9:30 | Служба новостей "ЮграPRO"
Накануне вечером в Нижневартовском районе на 148 километре автодороги «Сургут – Нижневартовск» занесло автомобиль «ВАЗ-21102», затем машину выбросило на «встречку», где она столкнулась «Тойотой Ланд Крузер». В результате аварии пострадали пассажирка «Тойоты», а также водитель и пассажир «ВАЗа».
За прошедшие сутки в ХМАО зарегистрировано 7 ДТП, в которых 9 человек получили травмы, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Югре.
Рубрики: Нижневартовский район, Происшествия. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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