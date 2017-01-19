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В ХМАО к длительным срокам лишения свободы приговорили наркоторговцев

Опубликовано: 19 января 2017, 9:51 | Служба новостей "ЮграPRO"

Сургутский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении двух местных жителей. Они признаны виновными по статье 228.1 УК РФ, а именно, покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное в крупном размере, с использованием сети «Интернет», группой лиц по предварительному сговору.

Известно, что подсудимые приобрели наркотики растительного происхождения и синтетического производства в крупном размере.

Личность человека, отправившего «смертельный товар» из Москвы, установить не удалось. В Сургут дурман был доставлен транспортной компанией, наркотики были спрятаны в запчасти для автомобиля. После получения незаконной посылки наркосбытчики хранили вещества при себе и по месту жительства для последующей продажи.

В последствии наркодилеров удалось задержать. Состоялся суд, который признал подсудимых виновными и назначил одному наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 60 тыс. рублей, другому наказание в виде 10 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 80 тыс. рублей.

Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Югры.

 

Рубрики: Сургут. Метки: , , , .


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