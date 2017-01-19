«Цифра» шагает по Югре. К цифровому вещанию подключают деревни Ханты-Мансийского района

С 19 декабря 2016 года Урало-Сибирский региональный центр РТРС приступил к тестовому вещанию первого мультиплекса цифрового эфирного телевидения на радиотелевизионных станциях, расположенных в сёлах Кышик и Селиярово, а также деревне Согом Ханты-Мансийского района, а с 18 января 2017 года «цифра» стала доступна и жителям села Бобровский Ханты-Мансийского района.

Корреспонденту «ЮграPRO» в Центре консультационной поддержки по вопросам цифрового эфирного телевидения в ХМАО сообщили, что с 18 января текущего года вещание цифрового телевидения открыто в с. Покур Нижневартовского района, с. Сентябрьский Нефтеюганского района и с. Шеркалы Октябрьского района.

Теперь жители этих населенных пунктов могут смотреть бесплатно в цифровом качестве 10 общероссийских обязательных общедоступных телеканалов, перечень которых был сформирован Указом Президента РФ («Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», «НТВ», «Петербург 5 канал», «Россия Культура», «Россия 24», «Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВЦ», а также 3 радиостанции: «Радио России», «Радио Маяк», «Вести FM»).

Отмечается, что на сегодняшний день в Югре обеспечено цифровым телесигналом уже 90 процентов населения округа. До полного завершения строительства сети первого мультиплекса на территории Югры филиалу РТРС осталось запустить в эксплуатацию ещё 14 объектов. Ожидаемый охват населения округа цифровым вещанием в итоге составит 99,4 процента.