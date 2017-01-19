Сегодня в Антхольце стартует шестой этап Кубка мира по биатлону. Расписание гонок. Состав команды

Сегодня, 19 января, в итальянском Антхольце стартует шестой этап Кубка мира по биатлону сезона 2016/2017.

Возможно, это самый важный для россиян этап Кубка мира. Он станет для команды заключительной проверкой сил перед главным стартом сезона — Чемпионатом мира в Хохфильцене.

6-й этап Кубка мира. Антхольц (Италия). Расписание гонок.

19 января 16.15. - Женщины. Индивидуальная гонка. 20 января 16.15. — Мужчины. Индивидуальная гонка. 21 января 15.30. — Женщины. Масс-старт. 17.15. — Мужчины. Эстафета. 22 января 13.00. — Мужчины. Масс-старт. 16.45. — Женщины. Эстафета.

Состав сборной России:

Мужчины: Антон Шипулин, Максим Цветков, Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко, Евгений Гараничев.

Женщины: Татьяна Акимова, Екатерина Глазырина, Ольга Подчуфарова, Ульяна Кайшева, Ирина Услугина, Виктория Сливко.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское. Матч ТВ, Eurosport.