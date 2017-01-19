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Сегодня в Антхольце стартует шестой этап Кубка мира по биатлону. Расписание гонок. Состав команды

Опубликовано: 19 января 2017, 11:35 | Служба новостей "ЮграPRO"

биатлон

Сегодня, 19 января, в итальянском Антхольце стартует шестой этап Кубка мира по биатлону сезона 2016/2017.

Возможно, это самый важный для россиян этап Кубка мира. Он станет для команды заключительной проверкой сил перед главным стартом сезона — Чемпионатом мира в Хохфильцене.

6-й этап Кубка мира. Антхольц (Италия). Расписание гонок.

19 января

16.15.  - Женщины. Индивидуальная гонка.

20 января

16.15. —  Мужчины. Индивидуальная гонка.

21 января

15.30. — Женщины. Масс-старт.

17.15. — Мужчины. Эстафета.

22 января

13.00. — Мужчины. Масс-старт.

16.45. — Женщины. Эстафета.

Состав сборной России:

Мужчины: Антон Шипулин, Максим Цветков, Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко, Евгений Гараничев.

Женщины: Татьяна Акимова, Екатерина Глазырина, Ольга Подчуфарова, Ульяна Кайшева, Ирина Услугина, Виктория Сливко.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское. Матч ТВ, Eurosport.

Рубрики: Общество, Спорт, Страна и Мир. Метки: , , , , , , , , , , , , , , , , .


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