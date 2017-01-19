Сегодня в Антхольце стартует шестой этап Кубка мира по биатлону. Расписание гонок. Состав команды
Опубликовано: 19 января 2017, 11:35 | Служба новостей "ЮграPRO"
Сегодня, 19 января, в итальянском Антхольце стартует шестой этап Кубка мира по биатлону сезона 2016/2017.
Возможно, это самый важный для россиян этап Кубка мира. Он станет для команды заключительной проверкой сил перед главным стартом сезона — Чемпионатом мира в Хохфильцене.
6-й этап Кубка мира. Антхольц (Италия). Расписание гонок.
19 января
16.15. - Женщины. Индивидуальная гонка.
20 января
16.15. — Мужчины. Индивидуальная гонка.
21 января
15.30. — Женщины. Масс-старт.
17.15. — Мужчины. Эстафета.
22 января
13.00. — Мужчины. Масс-старт.
16.45. — Женщины. Эстафета.
Состав сборной России:
Мужчины: Антон Шипулин, Максим Цветков, Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко, Евгений Гараничев.
Женщины: Татьяна Акимова, Екатерина Глазырина, Ольга Подчуфарова, Ульяна Кайшева, Ирина Услугина, Виктория Сливко.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское. Матч ТВ, Eurosport.
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