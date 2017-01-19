С Крещением Господнем, югорчане!

Православная церковь сегодня отмечает один из 12 главных христианских праздников — Крещение Господне, или Богоявление. Торжественное богослужение и чин великого освящения воды в этот день проходят по всей России.

В праздник Крещения верующие вспоминают, как в возрасте 30 лет Иисус из Галилеи пришел к реке Иордан, чтобы принять крещение водой от Иоанна Предтечи. Согласно церковному учению, когда он выходил из воды миру была явлена Троица: Бог Сын, Бог Дух Святой, сошедший на Христа в виде голубя, и Бог Отец, свидетельствовавший о Христе с небес.

Ежегодно в Крещение и накануне праздника, в Крещенский сочельник, в православных церквях совершается великое освящение воды. В России также популярны крещенские купания – погружения в освященный водоем. По словам священнослужителя, к этой традиции нужно относиться осторожно.

«Святыня богоявленской воды непосредственным образом связана с богослужением, поэтому просто совершать погружение в водное естество неправильно, обязательно надо к этому готовиться молитвенно и настраивать свою душу на определенный лад. Погружение в воду — это прикосновение ко святыне, христианин поклоняется не водному естеству, а стремится прикоснуться к той освященной воде, которая освящена прикосновением Божества к этой воде. Это является духовным действием и должно быть связано с молитвой, особенно же с внутренним сосредоточением человека«, — подчеркнул Агейкин.

Он добавил, что для христианина более чем достаточным будет «прикоснуться, просто вкусить освященной воды и с благоговением чтить праздник», а не проявлять героизм, окунаясь в водоемы на морозе. Особенно настоятель Богоявленского храма предостерег против погружения в купели в нетрезвом виде.

«Хотелось бы предостеречь тех, кто в нетрезвом состоянии подходит к этой традиции, потому что трезвение – это одно из самых главных требований любого христианского праздника. С трезвым умом, с молитвой в сердце и в уме мы совершаем прикосновение к святыне. Крещенские погружения ни в коем случае не должны быть связаны ни с какими другими традициями, только с богослужением и молитвой. И, конечно, хотелось бы предостеречь тех, кто имеет слабое здоровье«, — заключил протоиерей.