ОКБ в Югре внедряет уникальные технологии лечения сердца

Кардиохирургическое отделение Окружной клинической больницы Ханты-Мансийска является пионером в Тюменском регионе по использованию малоинвазивных технологий в кардиохирургии.

В настоящее время только здесь выполняются операции на аортальном клапане и коронарное шунтирование из минидоступа, торакоскопические вмешательства при фибрилляции предсердий.

На 27-28 января 2017 года запланировано внедрение еще двух современных технологий в лечении митральных пороков сердца. Это миниинвазивные операции на митральном клапане, когда вмешательство выполняется из небольшого бокового разреза 5-6 см с использованием эндоскопической техники и криодеструкции предсердий (холодовое воздействие) для лечения нарушений ритма при операциях на открытом сердце, сообщает пресс-центр Окружной клинической больницы Ханты-Мансийска.

Также, 27 января будет организована и прямая трансляция высокотехнологичной операции для сотрудников кардиологической службы окружной клинической больницы, интернов, ординаторов и студентов Ханты-Мансийской государственной медицинской академии.