Крещение 2017: запасаться ли святой водой и купаться ли в проруби?

Крещение Господне это один из самых почитаемых праздников для всех христиан. Он посвящен первому событию в мессианском служении Иисуса Христа, когда в водах реки Иордан на него сошел Святой Дух, а глас с небес сообщил мирянам о его божественном происхождении: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Моё благоволение».

Православные в эти дни набирают в церквях, иорданях святую воду на год вперед, орошают ей свои дома и купаются в проруби.

Считается, что купание помогает смыть грехи и болезни. Но так ли это? Нужно ли купаться и когда это делать? Когда приходить за святой водой и как ей распоряжаться? Об этом нам рассказали православные священники.

Можно совершать омовение или обливаться этой водой?

- Можно и обливаться, тут ничего предосудительного нет, но нужно, чтобы эта вода не уходила в канализацию. Это недопустимо. Ее можно изливать только в непопираемое место — цветы, клумбы, газоны, берег реки.

Сколько святой воды брать с собой из церкви, иордани?

- Достаточно взять немного: литр или два, потому что если каплю крещенской воды добавить в обычную, то вся вода станет освященной. Поэтому я не совсем понимаю тех, кто приносят огромные бидоны.

С какой целью можно употреблять святую крещенскую воду?

- Святая крещенская вода употребляется в течение года — до следующего Крещения. Ее пьют утром натощак по праздникам или, наоборот, в дни тревог и болезней.

Можно купаться в крещение в проруби?

- Церковь не осуждает таких купаний, но предупреждает, что это — дело рискованное. Известны случаи, когда люди от резкого охлаждения заболевали и даже умирали. Поэтому мы не призываем окунаться в прорубь.

Купание перестает быть невинной в двух случаях: первый — это когда люди используют купание для пьянки: «Раз я переохладился, значит нужно срочно перегорячиться»; и второй, еще худший вариант — это когда человек начинает придавать какой-то мистический смысл купанию: «Я весь год жил по-свински, а сейчас брошусь в прорубь, и снова буду невинен и чист, аки младенец. И получу индульгенцию на еще один год свинства». Не получишь. А вот риск простудиться и заболеть очень велик.