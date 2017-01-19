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Инспектор ГИБДД в Югре обвиняется в получении взятки в размере 3 тыс. рублей

Опубликовано: 19 января 2017, 18:19 | Служба новостей "ЮграPRO"

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В Нефтеюганске ХМАО следственным отделом СК России возбуждено уголовное дело по факту получения взятки инспектором ДПС управления МВД РФ по Югре. За это преступление ушлому «гаишнику» грозит штраф до 200 тыс. рублей или лишение свободы до одного года.

По версии следствия, утром 15 января 2017 года, во время несения службы на автодороге «Нефтеюганск-Сургут» инспектор ДПС получил от водителя транспортного средства, совершившего административное правонарушение, 3 тысячи рублей в качестве взятки за не привлечение к административной ответственности, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу.

Следователи проводят комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств совершенного преступления.

Рубрики: Нефтеюганск, Происшествия. Метки: , , , , .


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