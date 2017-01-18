Это — беспредел! 1 млн рублей за избитого аборигена? Глава мэрии в ХМАО откупился за нанесенные побои

Это- слухи. Информация о том, что Анатолий Затирка, Глава городского поселения Игрим Березовского района ХМАО возместил ущерб в размере 1 млн рублей за нанесенные побои местному жителю села Ванзетур, не соответствует действительности.

Корреспонденту «ЮграPRO» удалось связаться с матерью «потерпевшего», Светлана Павловна рассказала следующее:

«28 января 2016 года глава городского поселения Игрим, используя малозначительный повод умышленно ударил моего сына в область лица, находясь в нетрезвом состоянии, сломав ему челюсть. Для защиты наших интересов нам «навялили» местного адвоката Киреева, который настаивал на мировом соглашении. 13 января 2017 года в Игриме состоялся суд, заседание было закрытое, даже меня не допустили. Суд завершился быстро, по его результатам было заключено мировое соглашение. После суда Анатолий Затирка стал лучшим другом моего сына, обнимался, целовался… Что касается 1 млн рублей – это все — слухи. Затирка заплатил только за лечение 25 тысяч рублей. Жалобу в адрес председателя Ассамблеи коренных малочисленных народов Севера в Думе Югры Еремея Айпина я не писала. Конечно, возмущена тем, что кто-то от моего имени пишет такие письма. Затирку в скором времени снимут, к этому скандалу, добавился сгоревший в Игриме многоквартирный дом, так что, скорее всего, уволят «за утрату доверия».

Стоит отметить, что Затирка до вступления в должность главы городского поселения долгое время возглавлял Игримское отделение полиции, подполковник в отставке.

Это — не слухи. В ходе следствия Березовским межрайонным следственном отделом следственного управления СК РФ по ХМО установлено, что 28 января 2016 года глава сельского поселения Игрим, используя малозначительный повод умышленно ударил жителя Березовского района в область лица, причинив ему телесные повреждения средней степени тяжести. В ходе следствия обвиняемый полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном.

Кстати, политический скандал в Березовском районе с участием чиновников администрации — не единственный. Не так давно корреспонденты «ЮграPRO» писали о том, как в Березовском районе ХМАО депутаты-браконьеры ведут охоту на лосей с использованием современных спутниковых технологий и с использованием статуса» депутата.

Как тут не вспомнить выражение: Верной дорогой идете, товарищи!