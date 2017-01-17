В Югре «своим, да нашим» за бесценок продают ОАО «Ханты-Мансийская аптека»

Правительство Югры несоизмеримо дешево решает продать ОАО «Ханты-Мансийская аптека». Весь персонал сократят, а вместо аптек откроют мясные лавочки, — об этом сообщил сотрудник акционерного общества.

ОАО «Ханты-Мансийская аптека» будет продана с аукциона, об этом сообщает Департамент по управлению госимуществом ХМАО. Аптечное предприятие было создано в 2004 году путем приватизации одноименного госпредприятия. Все 100 процентов акций Общества с уставным капиталом 396 млн рублей на сегодняшний день принадлежат округу. Продать планируется все сто процентов. Начальная цена пакета – 180 млн. рублей. Планируется, что аукцион состоится 2 марта 2017 года.

«Это все на уровне департамента решается. Просто кому-то хочется очень дешево продать лакомый кусок государственного пирога. Но нашу сеть аптек слишком уж дешево оценивают, и мы даже не знаем, кто завтра ее купит. Может быть какой-нибудь предприниматель, который мясную лавочку откроет. Нас, конечно, всех сократят», — рассказал корреспонденту «ЮграPRO» cотрудник открытого акционерного общества «Ханты-Мансийская аптека».

В Департаменте здравоохранения Югры также высказались против продажи ОАО «Ханты-Мансийская аптека».

«Я не могу высказывать своего личного мнения по этому вопросу, тем более, что этим вопросом занимается Департамент государственной собственности ХМАО. Мы неоднократно высказывали мнение Департамента здравоохранения по поводу приватизации. Наш департамент считает, что эти аптеки округу нужны, потому что они выполняют важную социальную функцию – снабжение льготников лекарствами, что особенно важно в сельской местности», — рассказала корреспонденту «ЮграPRO» начальник отдела лекарственного обеспечения Департамента здравоохранения Югры Елена Маснева.

Добавим, что на сегодня численность сотрудников в «Ханты-Мансийской аптеке» — 59 человек, в структуре предприятия – восемь торговых точек на территории окружного центра. На долю акционерного общества до настоящего времени приходится около 20 % розничного рынка лекарственных средств в Ханты-Мансийске – при том, что всего в этой сфере в городе действует более десятка организаций, в том числе федеральные сети. В среднем в окружном центре на одну аптеку приходится около 2300 горожан, и это примерно соответствует среднероссийскому показателю по городскому населению.

Отметим, что согласно конкурсной документации, размер уставного капитала — 396 млн 294 тыс. рублей. Начальная цена в два раза дешевле — 180 млн рублей. Размер задатка — 36 млн рублей. Шаг аукциона — 5,4 млн рублей.

В отчете ОАО «Ханты-Мансийская аптека» за 2015 год указано, что в структуре акционерного общества на сегодня восемь торговых точек на территории окружного центра и 12 акционерных обществ, где головное предприятие имеет 100 % акций. ОАО «Ханты-Мансийская аптека» является поставщиком медикаментов для больниц и диспансеров округа, а также имеет розничную сеть аптек, в том числе в отдаленных населенных пунктах, так называемых «медвежьих углах», куда «только самолетом можно долететь». Предприятие стабильно приносит доход. Чистая прибыль за 2015 год составила 12,7 млн. рублей, что на миллион больше, чем чистая прибыль в 2014 году.

«То, что с таким трудом восстанавливалось после развала советской системы, сейчас вновь намеренно разваливают. Сейчас в стенах российского парламента идет серьезная дискуссия о целесообразности приватизации государственных аптечных сетей. Мы много говорим о сбережении человеческого ресурса страны, здоровье нации, а поступаем в масштабах страны «с точностью до наоборот». Государство с приватизацией аптечных сетей лишится возможности регулирования процессом, потеряет контроль над закупками у надежных поставщиков, над качеством препаратов и их ценообразованием.

Частные аптеки тоже нужны. Но частник не пойдет на затраты для поставки лекарственных средств в маленькие отдаленные поселки, которыми усеяна Югра. Так что впору задуматься, в чьих интересах проводится эта бездумная приватизация госаптек. Кому выгодна продажа жизненно необходимого для Югры актива? Для округа 180 млн. рублей — капля в бюджетном море. Зато обеспечены будущие серьезные проблемы системного характера.

Аптечная сеть ОАО «Ханты-Мансийская аптека» создана в 2004 году — то было время, когда правительство Югры взяло в свои руки жизненно необходимые социально-экономические сферы ради ликвидации бардака в аптечной сети. Сейчас югорчан настойчиво пытаются в этот бардак вернуть. Вместо того, чтобы наладить эффективный менеджмент на госпредприятиях, правительство Югры пускает их с молотка. Конечно, проще избавиться, чем научиться эффективно управлять. Но такое разбазаривание окружной собственности (отмечу, социально значимой для жителей) напоминает правление всем известного французского короля Людовика XV, девизом которого было «После меня — хоть потоп», — заявил депутат Госдумы Владимир Сысоев.

Для справки.

ОАО «Ханты-Мансийская аптека» создано путем приватизации государственного предприятия Ханты-Мансийского автономного округа «Ханты-Мансийская аптека» на основании приказа Департамента государственной собственности Югры от 01.11.2004 года №1035 «О приватизации Государственного предприятия Ханты-Мансийского автономного округа «Ханты-Мансийская аптека». Единственным акционером общества является Ханты-Мансийский автономный округа. Аптечная сеть ОАО «Ханты-Мансийская аптека» представлена структурными подразделениями и сетью дочерних обществ. Структурными подразделениями акционерного общества является сеть дочерних обществ, представленная 13 акционерными обществами: ОАО «Белоярская аптека»; ОАО «Березовская аптека»; ОАО «Кондинская аптека»; ОАО «Лангепасская аптека»; ОАО «Мегионская аптека»; ОАО «Няганская аптека»; ОАО «Октябрьская аптека»; ОАО «Радужнинская аптека»; ОАО «Советская аптека»; ОАО «Сургутфармация»; ОАО «Урайская аптека»; ОАО «Ханты-Мансийская районная аптека»; ОАО «Югорская аптека».

Более восьмидесяти лет аптечное предприятие осуществляет различные виды деятельности, в том числе, фармацевтическая деятельность; хранение и розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения; изготовление лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе асептических; отпуск лекарственных препаратов льготным категориям населения; перевозка лекарственных препаратов для медицинского применения; производство, реализация и ремонт корригирующих очков; реализация изделий очковой оптики; деятельность, связанная с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации.

Предприятие, которое в течение последних 80 лет снабжало все население Ханты-Мансийского автономного округа лекарствами, да еще и приносило прибыль в бюджет Югры, видимо, кому-то очень приглянулось, тем более что, возможно и о цене договорились – она более чем в 2 раза меньше даже уставного капитала. А что? Свои люди, сочтемся!