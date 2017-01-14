Суббота, 14 января 2017 18+

Комментарии:

В Москве задержано более 40 человек, участвующих в акции у памятника Грибоедову

Опубликовано: 14 января 2017, 19:23 | Служба новостей "ЮграPRO"

content_IMG_4234

В Москве задержано более 40 человек во время проведения несогласованной властями акции у памятника Грибоедову. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на представителя организации «Новая оппозиция».

«Этот народный сход не был согласован, поэтому задержания начались сразу же. На данный момент задержаны более сорока человек», — заявил один из лидеров организации.

Отмечается, что среди требований участников акции было «согласование антикризисного митинга» и поддержка осуждённого оппозиционера Ильдара Дадина.

Организаторы подчеркивали, что, по их мнению, сход обычного согласования не требует, а они собираются соблюдать закон, то есть не приносить плакатов, мегафонов и не кричать лозунгов. Они надеялись просто устроить выступления участников.

Выходить к памятнику Грибоедову 14 января 2017 года призвала так называемая Новая оппозиция. Националисты Юрий Горский, Иван Белецкий, Денис Романов, гражданский активист Марк Гальперин осенью объединились в оргкомитет, чтобы, по их утверждению, «создать точку сопротивления, к которой будут примыкать неравнодушные граждане», и организовать смену власти, сообщает Новая газета.

Это уже второй народный сход, который проводит Новая оппозиция. Первый состоялся 3 декабря на ВДНХ и закончился задержаниями. И тогда, и сейчас активисты собираются для того, чтобы потребовать согласовать им митинг для обсуждения экономического кризиса в стране. Митинг хотели провести еще 10 декабря, но городская администрация не дала добро.

Необходимо отметить, что националист Вячеслав Мальцев обещает в своих выступлениях, что революция в России случится 5 ноября 2017 года.

Рубрики: Политика, Страна и Мир. Метки: , , , .


Рейтинг новости:

20
Просмотры:
2
Поделились:
1 Итого:
Ваша оценка:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

*

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


Наверх ↑

Информационное агентство "UgraPro": Актуальные новости, аналитика Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Исследования, рейтинги, ренкинги, медиарейтинги ХМАО-Югры.
Публикация материалов возможна только с указанием обязательной ссылки на источник: www.ugrapro.ru
Свидетельство о регистрации СМИ: серия ИА № ФС77-44532 от 15.04.2011,
выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
ООО "Региональное рейтинговое агентство". Все права защищены © 2016



Наверх ↑

Реплики
Рейтинги
ЯМАЛPRO
ТЮМЕНЬPRO