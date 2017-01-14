В Москве задержано более 40 человек, участвующих в акции у памятника Грибоедову

В Москве задержано более 40 человек во время проведения несогласованной властями акции у памятника Грибоедову. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на представителя организации «Новая оппозиция».

«Этот народный сход не был согласован, поэтому задержания начались сразу же. На данный момент задержаны более сорока человек», — заявил один из лидеров организации.

Отмечается, что среди требований участников акции было «согласование антикризисного митинга» и поддержка осуждённого оппозиционера Ильдара Дадина.

Организаторы подчеркивали, что, по их мнению, сход обычного согласования не требует, а они собираются соблюдать закон, то есть не приносить плакатов, мегафонов и не кричать лозунгов. Они надеялись просто устроить выступления участников.

Выходить к памятнику Грибоедову 14 января 2017 года призвала так называемая Новая оппозиция. Националисты Юрий Горский, Иван Белецкий, Денис Романов, гражданский активист Марк Гальперин осенью объединились в оргкомитет, чтобы, по их утверждению, «создать точку сопротивления, к которой будут примыкать неравнодушные граждане», и организовать смену власти, сообщает Новая газета.

Это уже второй народный сход, который проводит Новая оппозиция. Первый состоялся 3 декабря на ВДНХ и закончился задержаниями. И тогда, и сейчас активисты собираются для того, чтобы потребовать согласовать им митинг для обсуждения экономического кризиса в стране. Митинг хотели провести еще 10 декабря, но городская администрация не дала добро.

Необходимо отметить, что националист Вячеслав Мальцев обещает в своих выступлениях, что революция в России случится 5 ноября 2017 года.