Таксист-мошенник в Югре привлечен к уголовной ответственности

В Сургуте прокуратура направила в суд уголовное дело о мошенничестве.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении нефтеюганца. Он обвиняется в мошенничестве с причинением значительного ущерба гражданину.

Стало известно, что осенью прошлого года обвиняемый работал таксистом и узнав от клиентки, что женщину лишили прав за езду в состоянии алкогольного опьянения, предложил ей вернуть за деньги водительское удостоверение. Он обозначил себя как человека, способного помочь женщине в «щекотливом вопросе» через знакомых в правоохранительных органах. Женщина согласилась на сделку и отдала недобросовестному таксисту 90 000 рублей.