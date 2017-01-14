Таксист-мошенник в Югре привлечен к уголовной ответственности
Опубликовано: 14 января 2017, 22:00 | Служба новостей "ЮграPRO"
В Сургуте прокуратура направила в суд уголовное дело о мошенничестве.
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении нефтеюганца. Он обвиняется в мошенничестве с причинением значительного ущерба гражданину.
Стало известно, что осенью прошлого года обвиняемый работал таксистом и узнав от клиентки, что женщину лишили прав за езду в состоянии алкогольного опьянения, предложил ей вернуть за деньги водительское удостоверение. Он обозначил себя как человека, способного помочь женщине в «щекотливом вопросе» через знакомых в правоохранительных органах. Женщина согласилась на сделку и отдала недобросовестному таксисту 90 000 рублей.
Теперь добровольного «помощника» ждет суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Югры.
Рубрики: Общество, Сургут. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, Прокуратура Югры, ХМАО, Югра.
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