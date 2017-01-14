Разберемся сами! В Югре за 2016 год без участия ГИБДД было оформлено более 11 тысяч ДТП
Опубликовано: 14 января 2017, 10:05 | Служба новостей "ЮграPRO"
Управление транспортным средством всегда сопряжено с риском и может привести к неприятным последствиям. Ситуации на дороге — непредсказуемы. Пьяный водитель или появление пешехода на проезжей части в неустановленном месте, занос автомобиля могут стать причиной аварии.
За 12 месяцев 2016 года в Югре без участия сотрудников ГИБДД оформлено 11525 ДТП, что на 18,3 % выше аналогичного периода 2015 года.
Информацию о процедуре оформления ДТП без участия полиции можно получить на официальном сайте Госавтоинспекции МВД России, где размещён специальный информационно-справочный ресурс, который содержит в себе алгоритм действий водителей транспортных средств, попавших в ДТП.
Ознакомиться с работой информационного ресурса может любой посетитель официального сайта Госавтоинспекции. Для этого необходимо перейти в раздел «Правила оформления ДТП», который доступен с главной страницы официального сайта службы, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по ХМАО.
Рубрики: Общество, Происшествия. Метки: ГИБДД ХМАО, новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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