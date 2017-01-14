На 4 года может попасть за решетку подросток-бродяга за кражу телефона в Югре

Дознанием Советского предъявлено обвинение несовершеннолетнему жителю поселка Междуреченский в совершении открытого хищения чужого имущества.

Стало известно, что 16-летний житель поселка Междуреченский Кондинского района похитил сотовый телефон у своего сверстника в Советском. Ущерб составил 5000 рублей.

Выяснилось, что в Советский подозреваемый приехал на «попутке» со своим другом. Молодой человек вел бродяжнический образ жизни, ночевал в подъездах домов. Личного сотового телефона не имел. В один из дней он проходил по улице Киевская райцентра и увидел парня с мобильным телефоном в руке. Попросил позвонить, схватил телефон и убежал. Спустя время подозреваемого установили и задержали полицейские.

В настоящее время подростку предъявлено обвинение по ч.1 ст. 161 УК РФ (Грабеж). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4-х лет.

Надо сказать, что это не первый подобный опыт в жизни молодого человека, в июле прошлого года он был осужден за совершение ряда имущественных преступлений. Тогда ему было назначено наказание в виде 3 лет 10 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, сообщает пресс-служба ОМВД России по Советскому району.