Аукцион по продаже югорской госкомпании «Северавтодор» состоится 7 марта
Опубликовано: 14 января 2017, 8:10 | Служба новостей "ЮграPRO"
Открытый английский аукцион по продаже 100 процентов акций АО «Государственная компания «Северавтодор» назначен на март 2017 года, сообщается на сайте Российского аукционного дома.
Согласно размещенному документу, прием заявок продлен до 27 февраля, задаток должен поступить не позднее 28 февраля 2017 года. Сам открытый английский аукцион состоится 7 марта. Стартовая цена определена в размере – 2,1 млрд рублей. Шаг аукциона – 63 млн рублей.
Уставной капитал «Северавтодора» составляет 3 млрд 288 млн рублей. Основной вид деятельности предприятия – эксплуатация автомобильных дорог общего пользования, с общей численностью работников – 1697 человек.
Стоит отметить, что учредителем предприятия является Департамент управления государственным имуществом правительства Ханты-Мансийского автономного округа. Год создания — 1987. Предприятие имеет 9 Филиалов на территории Югры и 1180 единиц техники.
Рубрики: Общество, ТЭК, Экономика. Метки: «Северавтодор», аукцион, новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
Похожие:
Опубликовано 14 января 2017, 9:30
Сотрудники полиции Радужного задержали гражданина 1971 года рождения, при досмотре у которого был обнаружен свёрток с порошкообразным веществом белого цвета. Экспертиза подтвердила догадки полицейских, изъятое вещество — наркотик массой около 0,715 грамма. Как выяснилось позже, 45-летний ... Читать полностью >>
Опубликовано 13 января 2017, 20:50
Полицейские возбудили уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении 34-летней жительницы Советского. Случай, который чуть не привел к смертельной трагедии, произошел в Советском районе ХМАО. Полицейские установили, что 34-летняя советчанка, находясь в одной ... Читать полностью >>
Опубликовано 13 января 2017, 17:04
Специальный борт МЧС сегодня встретили в Ханты-Мансийске. Двое детей, пострадавших в страшной аварии 4 декабря, отправятся на реабилитацию в Москву. Борт МЧС России доставит сегодня двух девочек в сопровождении родителей в Москву в Российскую детскую клиническую ... Читать полностью >>