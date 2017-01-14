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45-летний наркоман-рецидивист задержан в ХМАО. Мужчине грозит большой тюремный срок

Опубликовано: 14 января 2017, 9:30 | Служба новостей "ЮграPRO"

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Сотрудники полиции Радужного задержали гражданина 1971 года рождения, при досмотре у которого был обнаружен свёрток с порошкообразным веществом белого цвета.

Экспертиза подтвердила догадки полицейских, изъятое вещество — наркотик массой около 0,715 грамма.

Как выяснилось позже, 45-летний мужчина уже отбывал срок заключения за преступление по статье 228 УК РФ.

История повторилась, и на мужчину вновь завели уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

Отметим, что санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет, сообщает пресс-служба ОМВД России по Радужному.

Рубрики: Общество, Радужный. Метки: , , , .


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