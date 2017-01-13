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Жительница ХМАО пырнула ножом свою подругу, возбуждено уголовное дело

Опубликовано: 13 января 2017, 20:50 | Служба новостей "ЮграPRO"

Полицейские возбудили уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении 34-летней жительницы Советского.

Случай, который чуть не привел к смертельной трагедии, произошел в Советском районе ХМАО. Полицейские установили, что 34-летняя советчанка, находясь в одной из квартир дома по улице Пролетарская, ударила ножом в живот свою подругу.

В ходе допроса подозреваемой выяснилось, что они увиделись на квартире их общей знакомой. Встречу решили продолжить в тот же день в доме потерпевшей. Договорившись о времени, подозреваемая уехала к себе домой. В назначенный час она с мужем прибыла на квартиру подруги, но последней не оказалось дома. После чего, «гости» решили поискать ее у своих общих знакомых. Не найдя, они вернулись домой и стали употреблять спиртное. Спустя время девушка сама приехала домой к злоумышленнице со своим парнем. Та, в свою очередь, высказала ей ряд претензий, нанося при этом удары кулаками по лицу и телу заявительницы. После этого, последняя уехала домой. Спустя несколько минут подозреваемая, опомнившись, что неправильно поступила со своей близкой подругой, решила съездить к ней и извиниться за свое поведение. Однако, приехав на квартиру к девушке, она вместо извинений, снова начала высказывать претензии. Между женщинами возник конфликт. В этот момент подозреваемая резала рыбу и в руках у нее был нож. Повернувшись к потерпевшей лицом, она ударила ее ножом в живот.

Стоит сказать, к медикам девушка сразу обращаться не стала, так как испугалась за свою обидчицу. Но, спустя сутки девушке стало плохо, и она все же обратилась в больницу.

В настоящее время уже заведено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Также известно, что злоумышленница имеет троих детей, самому младшему из них – 2 года. Этот пункт биографии, естественно, смягчит наказание за преступление. Также заметим, что женщина ранее уже привлекалась к уголовной ответственности из-за имущественного преступления, но тогда уголовное преследование в отношении нее было прекращено в связи с примирением сторон, сообщает пресс-служба ОМВД России по Советскому району.

Рубрики: Общество, Происшествия, Советский район. Метки: , , , .


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