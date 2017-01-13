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Житель Югры, убивший чайником пенсионера, заключен под стражу

Опубликовано: 13 января 2017, 8:00 | Служба новостей "ЮграPRO"

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На одном из участков СОТ «Рябинушка» Сургута 9 января было найдено тело 65-летнего мужчины.

Следственный комитет по данному факту возбудил уголовное дело по статье «убийство».

Преступника удалось вычислить случайно: на одном из сугробов снега отпечатался след от автомобильного номера, по которому и был установлен владелец автомобиля, находившегося на месте преступления. Им оказался 50-летний сургутянин, которому в последствии и было предъявлено обвинение.

Также стали известны обстоятельства зверского преступления. Оказалось, что вечером 8 января обвиняемый выпивал на даче у своего знакомого. Но «пьяные посиделки» прошли неспокойно, между мужчинами произошла ссора. В качестве аргументов были использованы чайник и деревянное полено, именно этими предметами гость стал бить хозяина по голове. От полученных повреждений мужчина скончался на месте.

Стоит сказать, обвиняемый не признает свою вину, пытаясь убедить следствие в том, что в ходе произошедшего конфликта он всего лишь оборонялся от действий потерпевшего. Однако, обстановка на месте преступления и количество ударов, нанесенных по голове потерпевшего опровергают слова задержанного, сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО.

Рубрики: Общество, Происшествия, Сургут. Метки: , , , .


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