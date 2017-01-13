В Югре столкнулись сразу 3 автомобиля, получили травмы 2 человека
Опубликовано: 13 января 2017, 12:20 | Служба новостей "ЮграPRO"
Накануне вечером в Пыть-Яхе водитель «Рено Логан» на перекрёстке не уступил дорогу «Ладе Приоре», столкнулся с ним, затем с «Ниссан Альмерой». В результате аварии водитель и пассажир «Лады» получили травмы.
За прошедшие сутки в ХМАО было зарегистрировано 7 ДТП, в которых 8 человек получили травмы, в том числе двое детей, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Югре.
Рубрики: Происшествия, Пыть-Ях. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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