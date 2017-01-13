В столице Югры объявлен карантин по гриппу и ОРВИ
Опубликовано: 13 января 2017, 10:34 | Служба новостей "ЮграPRO"
В Ханты-Мансийске с 12 января во всех подразделениях Окружной клинической больницы вводится КАРАНТИН по гриппу и ОРВИ. Посещение родных и близких в стационарных отделениях больницы запрещены. Просим вас с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и не пренебрегать разработанными эпидемиологическими мерами профилактики, сообщает пресс-служба ОКБ Ханты-Мансийска.
Для справки. Грипп — острое инфекционное заболевание дыхательных путей, вызываемое вирусом гриппа. Входит в группу острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). Периодически распространяется в виде эпидемий и пандемий. В настоящее время выявлено более 2000 вариантов вируса гриппа, различающихся между собой антигенным спектром. По оценкам ВОЗ, от всех вариантов вируса во время сезонных эпидемий в мире ежегодно умирают от 250 до 500 тыс. человек (большинство из них старше 65 лет), в некоторые годы число смертей может достигать миллиона.
Рубрики: Общество, Ханты-Мансийск. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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